◆男子プロゴルフツアー▽ミズノオープン 第２日（２９日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４８０ヤード、パー７２）

首位と１打差の２位で出た小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）が１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６で回り、通算１５アンダーで後続に３打差をつけ単独首位に躍り出た。

出だしの１０番をバーディー発進。その後はパーが並んだが、１８番パー５で上昇気流に乗った。ファーストカットから残り約３００ヤードを直ドラで狙って２オンに成功。２パットで沈めると、後半３番まで４ホール連続で伸ばした。６番パー５ではピンから６メートルに２オンさせてイーグルを奪取。「苦手意識がある」と公言するコースで前日の６３に続く好スコアとなったが「単に調子がいいだけ。プレッシャーもないし『どうせダメだろう』と思ってやっている」と淡々と振り返った。

米ツアー優勝歴もある実力者は今季初Ｖと、今大会の３位以内に与えられる全英オープン（７月１６〜１９日）の出場権を前にしても「このコースから（全英に）行く意識はないし、まだ期待していない。ゆっくり回りたい」と冷静に話した。