「まゆぞう25歳になりました」人気女子ゴルファーが誕生日に投稿 「これからも明るく元気をモットーに」と宣言！
プロテスト合格を目指す和久井麻由が自身のインスタグラムを更新。5月28日に誕生日を迎えると「今日でまゆぞう25歳になりました」と明るく投稿した。
【写真】「かわいすぎたぁ」大型犬と大興奮のまゆぞう（全2枚）
続けて「もっともっとゴルフ上手くなれるように 日々頑張ります」と目標を掲げると、家族やコーチ、スポンサー、応援してくれるファンに向けて「これからも明るく元気をモットーに ゴルフで恩返しできるように頑張っていきます！」と力強く宣言した。投稿ではドッグカフェで撮影した、白毛がふさふさのサモエド、ぐっすり眠るシベリアンハスキーとの2ショットを公開。「大型犬かわいすぎたぁ」と動物好きの一面ものぞかせていた。和久井は2022年から、プロテスト合格を目指す25歳以下の選手たちが腕を競う「マイナビネクストヒロインゴルフツアー」に参戦すると、いきなり2連勝という華々しいデビューを飾った。その後も、毎年、トップ10入りを重ね、同ツアーの中心選手として活躍している。昨年は韓国下部ツアーを主戦場にするなど、活躍の場を海外にも拡大。年齢制限のあるマイナビネクストヒロインゴルフツアーは今年が最後の参戦となるが、これまで6試合に参戦し、5試合でトップ10入りと安定した実力を発揮している。「これからもまゆぞうの応援 宜しくお願いします」とファンに呼び掛けた和久井。最後にはハッシュタグを添えて「#25歳」「#世の中ではアラサー？」「#いつでも気持ちは20歳」と微妙なお年頃の心境も明かしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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