＜義父のために月20万？＞私の負担は倍以上だよ？「承諾しないと離婚」小芝居に呆れ【第4話まんが】
私（サエ）は夫のムツキと、小学生の子どもたちとの4人暮らし。夫は自営業で、自宅の一室を仕事場にしています。私は大手企業の会社員をしており、順調にキャリアを重ねてきました。夫には家賃を払ってもらっていて、それ以外の費用は私の負担です。そんなある日、義父を高齢者施設に入れる話が持ち上がったようで、夫からは月額20万をわが家の家計から出すと言われました。私が拒否すると、夫は「じゃあ仕方ない、離婚しよう」と言い出しました。
そう、夫は家賃以外にどれだけお金がかかっているか把握していないのです。きっと一人暮らしの頃の感覚のままで、家族4人の食費もせいぜい5万くらいだと思っているのでしょう。子どもにかかる費用だって、まったく頭にないはずです。
家賃だけ出してドヤ顔をして、「離婚しよう」だなんて小芝居までして……。私がすがってくることを期待しているのでしょう。義父の施設費用を出させるための嘘であることは明らかです。なんだかバカバカしくなりました。
私の方が経済面でも家事でも子育て面でも多く負担していることに、自分では納得しているつもりでした。ただもしかしたら、私の中で小さな不満が積み重なっていたのかもしれません。夫が家にいてくれるおかげでキャリアも積めると思って、そのことには目をつむってきたのです。
しかしこんな卑怯な計画を企てて、軽々しく「離婚」を口にしてくるなんて……。おそらくそそのかしたのは義姉でしょう。こんなことまでして義父の施設費用を出させようとしてくる義実家の人たちにも愛想が尽きました。
夫はまさか私があっさり離婚に同意するとは思っていなかったようで、終始オロオロしていました。けれどすべて自業自得です。私はこの日から、テキパキと離婚に向けて動いていったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
そう、夫は家賃以外にどれだけお金がかかっているか把握していないのです。きっと一人暮らしの頃の感覚のままで、家族4人の食費もせいぜい5万くらいだと思っているのでしょう。子どもにかかる費用だって、まったく頭にないはずです。
家賃だけ出してドヤ顔をして、「離婚しよう」だなんて小芝居までして……。私がすがってくることを期待しているのでしょう。義父の施設費用を出させるための嘘であることは明らかです。なんだかバカバカしくなりました。
私の方が経済面でも家事でも子育て面でも多く負担していることに、自分では納得しているつもりでした。ただもしかしたら、私の中で小さな不満が積み重なっていたのかもしれません。夫が家にいてくれるおかげでキャリアも積めると思って、そのことには目をつむってきたのです。
しかしこんな卑怯な計画を企てて、軽々しく「離婚」を口にしてくるなんて……。おそらくそそのかしたのは義姉でしょう。こんなことまでして義父の施設費用を出させようとしてくる義実家の人たちにも愛想が尽きました。
夫はまさか私があっさり離婚に同意するとは思っていなかったようで、終始オロオロしていました。けれどすべて自業自得です。私はこの日から、テキパキと離婚に向けて動いていったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子