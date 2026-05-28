【東京都杉並区】黒毛和牛を丸ごと一頭買いして直送する牧場直営焼肉店「やきにくのバクロ」が東京進出



福岡県内を中心に焼肉店や精肉店を展開する「バクロ」は、5月24日(日)、ブランド初となる東京出店「やきにくのバクロ 西荻窪店」をグランドオープンした。

「やきにくのバクロ」は、店主の父が一代で築き上げた鹿児島県の自社牧場「尾崎牧場」で大切に育てられた最高峰の黒毛和牛を、丸ごと一頭買いして直送する牧場直営の焼肉店だ。これまで九州エリア(福岡・鹿児島)で多くの人に愛されてきたこだわりの肉質と感動のクオリティを、そのまま東京の人に届ける。

黒毛和牛を一頭買い、最適なカットで「至高の一枚」へ

「やきにくのバクロ」では、温暖な気候と潮風に恵まれた環境で、血統や飼料にこだわり抜いて育てられた黒毛和牛から、さらに上位ランクの肉だけを厳選して一頭買いしている。中間流通を挟まない産地直送だからこそ、圧倒的な鮮度とコストパフォーマンスを両立している。

また、肉の本質を引き出す、余計な装飾を削ぎ落とした一皿タレや見た目の華やかさだけで誤魔化さない、肉本来の濃厚な風味と美しい赤身・脂のバランスを追求。定番から、一頭買いだからこそ提供できる超希少部位まで、職人が最適なカットで「至高の一枚」へと仕上げる。

おすすめメニューをチェック

おすすめメニューの一例を紹介しよう。

「バクロ特選部位盛り合わせ」7,700円は、その日一番の状態の良い部位を厳選。一頭買いならではの食べ比べを楽しめる看板メニューだ。

「名物・サーロインの焼きすき」1,320円は、極上のサーロインをサッと炙り、特製タレと厳選した卵に絡めて召し上がっていただく至福の一品。仕入れの現実を知り尽くした直営店だからこそ実現できる、鮮度抜群の希少部位をお値打ち価格で提供する。

「完全キャッシュレス決済」を導入

また、「やきにくのバクロ 西荻窪店」では、時代のニーズに合わせ、会計時の利便性を高める「完全キャッシュレス決済」を導入している。

この機会に「やきにくのバクロ 西荻窪店」に足を運んでみては。

■やきにくのバクロ 西荻窪店

住所：東京都杉並区西荻北3丁目25−1 七宝マンション1F

営業時間：17:00〜23:00(L.O. 23:00、24:00閉店)

定休日：水曜日

公式Instagram：https://www.instagram.com/bakuro.nishiogikubo

やきにくのバクロ 公式HP：https://www.bakuro09.com

(ソルトピーチ)