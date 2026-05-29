散歩中のドーベルマンが小学生の集団と遭遇！わんこを見た子どもたちが放った驚きの一言とは…！？平和すぎる光景が話題を呼び、投稿には「優しいワンコ」「戸惑ってるのが分かる(笑)」「え？ｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『小学生の集団』が散歩中のドーベルマンを発見→姿を見た瞬間、みんなして…完全に想定外な『まさかの一言』】

ドーベルマンが小学生の集団に遭遇！

Instagramアカウント「doberman_yomogi.m_」に投稿されたのは、ドーベルマンの「よもぎ」くんが、散歩中に小学生たちと遭遇したときの一コマ。

元々子どもが大好きなよもぎくんですが、このときは多くの子どもたちを前に『いっぱいだぁ！』と、ワクワクが止まらない模様。お目目もキラキラと輝いていたそう。

わんこを見た子どもの想定外の一言…！？

次々と連なって歩く小学生の間から、突然「馬だぁ！」との声が…！それまで嬉々として子どもたちを見ていたよもぎくんも、思わず飼い主さんを見て「僕のこと…？」と、確認していたのだとか。

口々に放たれる「馬だぁ！」「馬！？」という言葉からも、子どもたちはよもぎくんのことを完全に馬だと思い込んでいる様子。確かに光沢のあるツヤツヤの茶色い被毛に、体も大きなよもぎくん。小学生にとっては馬にしか見えなかったのでしょう。

飼い主さんも『すれ違う子どもには必ず言われます(笑)』と綴るほど。馬と言われてオロオロするよもぎくんも、よもぎくんを笑顔で見る子どもたちも可愛らしい限り。平和であたたかな一コマは、多くの人に優しい笑顔を届けたのでした。

この投稿には「子どもから見たら馬なんですね(笑)」「見えなくもない！？」「みんな可愛いね」などのコメントが寄せられました。

干し芋ハンター現る♡

チャーミングなよもぎくんの別投稿もご紹介！この日、干し芋＆コーヒーで休息タイム中のママの元にいそいそとやってきたよもぎくん。大好きな干し芋をおねだりにやってきたそう。

近づきすぎるほど顔を寄せて、熱い視線を送り続ける『干し芋ハンター』を無視することなどできません。お望み通り大好物をゲット！ママの休息タイムは次回にお預けとなったのでした…！

よもぎくんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「doberman_yomogi.m_」に多数紹介されています。ご家族に溺愛されながらのびのびと暮らすよもぎくんに癒されてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「doberman_yomogi.m_」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております