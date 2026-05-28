甘いもの求めて【ファミマ】へGO！！「食後のデザート」をチェック

今日は甘いものが食べたい……と思ったら、話題のスイーツが揃う【ファミリーマート】へ足を運んでみて。ファミマでは、キャラクターやパティスリーとのコラボスイーツが人気ですが、オリジナル商品にも注目すべきスイーツが勢揃いしているんです。そこで今回は、「食後のデザート」にぴったりなスイーツを紹介します。

満足感が高まるもちもち感

5月5日発売の「大きなふわもち生大福（あずきホイップ & 練乳）」は、もっちりとした大福で、あずきホイップと練乳ソースを包んだ和スイーツ。大福は厚みがあって、もっちりとした餅生地のため、この部分だけでも十分食べ応えを感じられそうです。

練乳ソース入りで多幸感アップ

餅生地の中のあずきホイップは、@sujiemonさんいわく「コクの甘さ」とのこと。甘さはしっかりめでも、ホイップの口当たりは軽やかでバランスが良さそうです。また、この大福のポイントである練乳ソースは、ひと口かじると中から垂れてきそうなほどのトロトロ感。練乳ソースとあずきホイップの濃厚な甘さが、口いっぱいに広がる多幸感で満たされるはず。

チーズも抹茶も濃厚！

4月28日に発売された「とろける生チーズケーキ 宇治抹茶」は、見た目こそシンプルですが、香り豊かな宇治抹茶とチーズケーキのコク、どちらもバランス良く味わえそう。しっとり感がありつつ、口の中ですっと溶けていくような滑らかさを感じられそうです。

見た目以上にチーズ感しっかり

外側も内側もきれいな緑色のため、一見すると抹茶が主役と思われそうなチーズケーキですが、@sujiemonさんいわく「芳醇なチーズの香りと濃厚な味」なんだそう。チーズケーキのクリーミーさやコクを感じながら、鼻を抜ける抹茶の香りも楽しめる、贅沢なチーズケーキに仕上がっています。

「食後のデザート」にぴったりな【ファミリーマート】の和スイーツ。食べ応えと甘さのほどよいバランスが、食後のスイーツ欲を満たしてくれるはず。気になるスイーツは、ぜひお近くの店舗でチェックしてみて。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる