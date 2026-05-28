＜親が騙された！＞500万円払って逮捕回避！？⇒高額なので別室で【中編まんが】#まさか私が詐欺に
私はマキコ。40代後半の共働き夫婦をしています。後期高齢者の両親は遠方住みで、私は年に2回くらい帰省、2週間に1回のペースで電話をしています。ある日いきなり父からの電話。でてみると相手は警察官でした。娘（私）を名乗る人物からお金を振り込むよう言われて銀行窓口で止められたそう。その後、父に電話をするとどうやらまだ「娘（私）に振り込みをしなければ」と思っているようで驚きました。しっかり話をしなくてはいけません……。
聞いた話では、偽物の私は「体調不良」と「携帯を変えたこと」を両親に伝えていました。さらに電話口でゲホゲホと咳をしていたようです。今思えばわざとらしいやり口ですが、突然連絡がくると自然と受け入れてしまうものなのかもしれません。さらに……。
父は偽物の私に頼まれて、家の近くの銀行に急ぎました。窓口で慌てて500万振り込みたいことを伝えると、窓口の女性が奥のパーティションエリアに父を連れて行きました。しばらくするとそこにもうひとり。スーツを着た女性が現れました。
警察官は父に事情を聞き、携帯から私に電話をしました。
偽物からの詐欺連絡で「娘（私）は電話番号を変えた」という設定になっていましたが、幸いまだ携帯の番号登録を変更していませんでした。なので本物の私に電話がかかってきたのです。
父は警察に私が逮捕されると思い込んでパニックになり、「電話番号が変わった」という偽物の言葉は忘れ、とにかく警察をやり過ごさないといけないと思い込んだそうです。
年齢に関係なく、人間一度思い込んでしまうと、なかなか気づけないものなのかもしれません……。みなさんもお気をつけください。
原案・ママスタ
聞いた話では、偽物の私は「体調不良」と「携帯を変えたこと」を両親に伝えていました。さらに電話口でゲホゲホと咳をしていたようです。今思えばわざとらしいやり口ですが、突然連絡がくると自然と受け入れてしまうものなのかもしれません。さらに……。
父は偽物の私に頼まれて、家の近くの銀行に急ぎました。窓口で慌てて500万振り込みたいことを伝えると、窓口の女性が奥のパーティションエリアに父を連れて行きました。しばらくするとそこにもうひとり。スーツを着た女性が現れました。
警察官は父に事情を聞き、携帯から私に電話をしました。
偽物からの詐欺連絡で「娘（私）は電話番号を変えた」という設定になっていましたが、幸いまだ携帯の番号登録を変更していませんでした。なので本物の私に電話がかかってきたのです。
父は警察に私が逮捕されると思い込んでパニックになり、「電話番号が変わった」という偽物の言葉は忘れ、とにかく警察をやり過ごさないといけないと思い込んだそうです。
年齢に関係なく、人間一度思い込んでしまうと、なかなか気づけないものなのかもしれません……。みなさんもお気をつけください。
原案・ママスタ