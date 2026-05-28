Amazonでは6月2日（火）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

アマゾンは、「Fire TV Stick 4K Plus」を30％オフの6,980円（税込）で販売しています。

Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー Amazon \6,980 （2026/05/28 15:38時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

映画館のような4K映像と没入サウンド！ Wi-Fi 6対応でサクサク動く

↑ アマゾンの「Fire TV Stick 4K Plus」。

Fire TV Stick 4K Plusは、Dolby VisionとHDR10+による躍動感のある鮮やかな映像と、Dolby Atmosの没入感あふれるサウンドに対応したストリーミングメディアプレーヤー。本機を使えば、Prime Video、Netflix、U-NEXT、YouTube、TVerなど、70万以上の豊富な映画作品やTV番組のエピソードをテレビの大画面で心ゆくまで楽しめます。

Wi-Fi 6に対応しているため、複数のデバイスが接続されている環境でもネットワークの混雑を軽減し、高精細な4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できるとうたいます。

付属の「Alexa対応音声認識リモコン」のAlexaボタンを押して話しかけるだけで、見たいコンテンツの素早い検索や再生コントロールが手軽に行えるのもうれしいポイント。

休日のくつろぎ時間や、毎日の動画視聴をワンランク上の体験へと引き上げてくれること間違いなし。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください！

アマゾンのFire TV Stickがスマイルセールでオトク！

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