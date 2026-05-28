【ローソン新作・2026】大人気！「抹茶フェア」スイーツ3種食べ比べ！「もち食感ロール」や「ふわもちパンケーキ」「今川焼」のお味は？
これは上等な和菓子!?「Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶 もち食感ロール4枚入」
最初にご紹介するのは、2026年5月26日（火）より販売している「Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶 もち食感ロール 4枚入」376円。
店内のチルドデザートコーナーに並んでいます。細長いパッケージの中には、ロールケーキのようなスイーツが4ピース入っています。
「もち食感ロール」は、TBSテレビのバラエティ番組『ジョブチューン』で、このシリーズの商品がたびたび登場し、プロのスイーツ職人から「パーフェクト合格」の評価を受けているオリジナル・スイーツ。これは、その抹茶バージョンですね。
表面には抹茶パウダーがかかっていて、全体がシックな濃い緑色。
大人のスイーツといった感じです。
１パックにボリュームたっぷりの４ピース入り。ロールの大きさは、長い部分で直径5.5cmほど。
生地は竹炭パウダー入りの求肥を重ねたもので、抹茶クリームと粒あんが巻かれています。
ちょっとお正月に食べる昆布巻きに似てるかも。
黒と緑のコントラストがきれい！
生地そのものはしっとりやわらかで、もちもち食感。ほどよい弾力とかみごたえがあり、やさしい甘さです。
中に入っている宇治抹茶使⽤のクリームは、なめらかで抹茶特有の苦みもしっかり。奥行きのある味わいです。
粒あんとの相性も抜群で、上等な和菓子をいただいている感覚が楽しめるひと品です。
気になるカロリーは１包当たり364kcal。1ピースなら91kcalです。
食事にもおやつにも！「森半 ふわもちパンケーキ 抹茶 2個入」
次にご紹介するのは、ベーカリーコーナーからのひと品で「森半 ふわもちパンケーキ 抹茶 2個入」192円。
パッケージを開けた瞬間、心地よい抹茶の香りがふわりと立ち上り、これにはちょっと驚きました！
直径10cmほどのパンケーキは抹茶入り。パッケージには2個入と書いてありますが、正確にはパンケーキそのものは4枚使用されていて、クリームをサンドして2セットになっています。
何がサンドされているのか見たくて、パンケーキを開いてみました。
中央に抹茶クリーム。その周りにミルクホイップが配置されています。
開いたとき、両面にクリームとホイップがたっぷりとのっていてぜいたく感があります。
今度は、断面を見てみましょう。
生地はふんわり・もっちり。
中央がねっとり濃厚で、苦みのきいた抹茶クリーム。両側は、なめらかでやさしい甘さの抹茶ミルクホイップです。
ナイフではなく手でちぎってみると、ふんわりとエアリーな生地がいい感じ。抹茶クリームもとろりとあふれ出てきて、食欲をそそります。
気になるカロリーは１包当たり407kcal。ボリューミーなので、時間のないときの朝食などにもおすすめです。
ストックOKの冷凍スイーツ！「森半 抹茶ラテクリーム 今川焼」
次にご紹介するのは、冷凍スイーツの「森半 抹茶ラテクリーム 今川焼 2個入」246円。
冷凍食品なので、ストックOK。甘いものが食べたいなぁ、ってときにいつでも食べられるのがうれしいですね。
1個の大きさは直径約6.5cm、厚み約2.5cm。
ところで今川焼とどら焼きって、どう違うのでしょうか？
形が違うのはわかるのですが……、ちょっと気になったので調べてみました。
今川焼は、専用の丸い金属の型に生地を流し込み、その中にあんこなどを入れて焼き上げたお菓子。生地はホットケーキに近い食感で、中はふんわり。温かい状態で食べるのが一般的。
一方、どら焼きは、2枚の平らな生地であんこを挟んだ和菓子です。生地はしっとりとしたカステラ風で、冷ましてから、常温で提供・販売されるのが一般的だそうです。
そして、今回ご紹介するのは“今川焼”です。
冷凍の今川焼は、自然解凍でもレンジで温めてもOK。
冷凍庫から出してすぐに食べたいときは、凍ったまま皿にのせ、ラップをかけずにレンジアップします。
500Wで1個なら30秒、2個なら1分10秒加熱します。
レンジアップ後はアツアツのふかふかに。火傷をしないように気をつけましょう。
半分に割ってみると、表面がうす茶色だった生地が、実は抹茶がたっぷり入った緑色の生地だったことがわかります。
中からは緑色のクリームがとろりとあふれ出ます。
商品名にある通り、抹茶クリームではなく“抹茶ラテクリーム”ですから、ミルキーな風味が特徴。
甘さを抑えたふんわり食感の生地と、抹茶の香り豊かな、なめらかなラテクリームの相性はピッタリ！
1個で大満足！ ボリュームたっぷりの本格抹茶スイーツでした。
気になるカロリーは1個当たり132kcalです。
「ローソン」の抹茶フェアでは、「Uchi Café×森半」とのコラボレーションで「抹茶ミルクロールケーキ」279円、「ショコラドーム 抹茶」322円、「濃い抹茶しっとりビスケットサンド」297円など王道的スイーツをはじめ、ベーカリー、アイス、マチカフェなどからも抹茶を使った商品が続々登場しています。
どれもしっかりと抹茶の風味が味わえるものばかり。
この機会に、いろいろ試してみてはいかがでしょう。
※紹介した商品は、扱いのない店舗や、予告なしに販売が終了・売り切れることもあります。
Text＆Photo：YUKO
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