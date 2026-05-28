これは上等な和菓子!?「Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶 もち食感ロール4枚入」

最初にご紹介するのは、2026年5月26日（火）より販売している「Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶 もち食感ロール 4枚入」376円。

店内のチルドデザートコーナーに並んでいます。細長いパッケージの中には、ロールケーキのようなスイーツが4ピース入っています。

「もち食感ロール」は、TBSテレビのバラエティ番組『ジョブチューン』で、このシリーズの商品がたびたび登場し、プロのスイーツ職人から「パーフェクト合格」の評価を受けているオリジナル・スイーツ。これは、その抹茶バージョンですね。

表面には抹茶パウダーがかかっていて、全体がシックな濃い緑色。

大人のスイーツといった感じです。

１パックにボリュームたっぷりの４ピース入り。ロールの大きさは、長い部分で直径5.5cmほど。

生地は竹炭パウダー入りの求肥を重ねたもので、抹茶クリームと粒あんが巻かれています。

ちょっとお正月に食べる昆布巻きに似てるかも。

黒と緑のコントラストがきれい！

生地そのものはしっとりやわらかで、もちもち食感。ほどよい弾力とかみごたえがあり、やさしい甘さです。

中に入っている宇治抹茶使⽤のクリームは、なめらかで抹茶特有の苦みもしっかり。奥行きのある味わいです。

粒あんとの相性も抜群で、上等な和菓子をいただいている感覚が楽しめるひと品です。

気になるカロリーは１包当たり364kcal。1ピースなら91kcalです。



食事にもおやつにも！「森半 ふわもちパンケーキ 抹茶 2個入」

次にご紹介するのは、ベーカリーコーナーからのひと品で「森半 ふわもちパンケーキ 抹茶 2個入」192円。

パッケージを開けた瞬間、心地よい抹茶の香りがふわりと立ち上り、これにはちょっと驚きました！

直径10cmほどのパンケーキは抹茶入り。パッケージには2個入と書いてありますが、正確にはパンケーキそのものは4枚使用されていて、クリームをサンドして2セットになっています。

何がサンドされているのか見たくて、パンケーキを開いてみました。

中央に抹茶クリーム。その周りにミルクホイップが配置されています。

開いたとき、両面にクリームとホイップがたっぷりとのっていてぜいたく感があります。

今度は、断面を見てみましょう。

生地はふんわり・もっちり。

中央がねっとり濃厚で、苦みのきいた抹茶クリーム。両側は、なめらかでやさしい甘さの抹茶ミルクホイップです。

ナイフではなく手でちぎってみると、ふんわりとエアリーな生地がいい感じ。抹茶クリームもとろりとあふれ出てきて、食欲をそそります。

気になるカロリーは１包当たり407kcal。ボリューミーなので、時間のないときの朝食などにもおすすめです。



ストックOKの冷凍スイーツ！「森半 抹茶ラテクリーム 今川焼」

次にご紹介するのは、冷凍スイーツの「森半 抹茶ラテクリーム 今川焼 2個入」246円。

冷凍食品なので、ストックOK。甘いものが食べたいなぁ、ってときにいつでも食べられるのがうれしいですね。

1個の大きさは直径約6.5cm、厚み約2.5cm。

ところで今川焼とどら焼きって、どう違うのでしょうか？

形が違うのはわかるのですが……、ちょっと気になったので調べてみました。



今川焼は、専用の丸い金属の型に生地を流し込み、その中にあんこなどを入れて焼き上げたお菓子。生地はホットケーキに近い食感で、中はふんわり。温かい状態で食べるのが一般的。



一方、どら焼きは、2枚の平らな生地であんこを挟んだ和菓子です。生地はしっとりとしたカステラ風で、冷ましてから、常温で提供・販売されるのが一般的だそうです。

そして、今回ご紹介するのは“今川焼”です。

冷凍の今川焼は、自然解凍でもレンジで温めてもOK。

冷凍庫から出してすぐに食べたいときは、凍ったまま皿にのせ、ラップをかけずにレンジアップします。

500Wで1個なら30秒、2個なら1分10秒加熱します。

レンジアップ後はアツアツのふかふかに。火傷をしないように気をつけましょう。

半分に割ってみると、表面がうす茶色だった生地が、実は抹茶がたっぷり入った緑色の生地だったことがわかります。

中からは緑色のクリームがとろりとあふれ出ます。

商品名にある通り、抹茶クリームではなく“抹茶ラテクリーム”ですから、ミルキーな風味が特徴。

甘さを抑えたふんわり食感の生地と、抹茶の香り豊かな、なめらかなラテクリームの相性はピッタリ！

1個で大満足！ ボリュームたっぷりの本格抹茶スイーツでした。

気になるカロリーは1個当たり132kcalです。

「ローソン」の抹茶フェアでは、「Uchi Café×森半」とのコラボレーションで「抹茶ミルクロールケーキ」279円、「ショコラドーム 抹茶」322円、「濃い抹茶しっとりビスケットサンド」297円など王道的スイーツをはじめ、ベーカリー、アイス、マチカフェなどからも抹茶を使った商品が続々登場しています。



どれもしっかりと抹茶の風味が味わえるものばかり。

この機会に、いろいろ試してみてはいかがでしょう。



※紹介した商品は、扱いのない店舗や、予告なしに販売が終了・売り切れることもあります。



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Text＆Photo：YUKO



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