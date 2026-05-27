千原ジュニア、結婚直後に「突発性難聴になってん。謎の高熱も出てん」その理由は過去の恋愛経験にあり！
お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が26日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。過去の恋愛や新婚当時を語った。
ケンドーコバヤシから、ある女性スタッフの恋バナが披露されたこの日。女性には気になる脈アリ男性がいるが、その人からは隣の駅に引っ越して来るよう提案されているという。
男性が隣の駅を勧めていることに「なんかおかしい。都合のいいように扱われる気がする」というのがケンコバの感触。同席していた博多華丸は「女の子を育てた俺からすれば安心。一緒に住もうといきなり言われる方がどうかと思う」と言ったという。
意見を求められたジュニアは「なんで同じ駅じゃないんやろな」と首をかしげた。「でしょ!?」と続くケンコバに、「でも俺は同棲したことがないからなあ…」と自信なさげに言った。
驚くケンコバに、大阪での若手時代も「同棲してないよ。ただ、家賃を払っていただいてただけや…。どうしようもない！」と自虐し、「あの頃の大阪の女性は芸人に優しかった」と実感を込めた。
「俺、結婚して初めて（パートナーと）一緒に住んで、耳聞こえへんようになってん。突発性難聴になってん」と回想。「謎の高熱も出てん…」と、独身時代に経験してこなかった女性との慣れない共同生活で調子を崩したことを明かしていた。