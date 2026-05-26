気象台が発表する防災に関する気象情報、警報などが大きく変わります。2026年5月28日にシステムを切り替え、29日から運用を開始します。警報や注意報に、5段階の警戒レベルが合わせて表記され、そのレベルによって住民が取るべき行動が分かりやすくなり、避難行動をとる判断基準になります。

対象となる防災気象情報は、（河川）氾濫、大雨、土砂災害、高潮の各情報で、5段階の警戒レベルとともに発表されます。例えば、これまでの「大雨警報」は「レベル3大雨警報」、「大雨特別警報」は「レベル５大雨特別警報」となります。そして新たにレベル４相当（危険な場所から全員退避）の情報として、「危険情報」が設けられます。レベルを合わせて表記することで、住民が取るべき行動が分かりやすくなるとしています。気象台では、レベル4までに必ず危険な場所から避難するよう呼びかけます。

気象庁HPより

このうち、「（河川）氾濫」情報については、1級河川など洪水予報の対象となる大きな河川について、河川ごとに発表されます。兵庫県内では、円山川、加古川（下流の那賀川、本川も）、揖保川、市川、武庫川、千種川、出石川が対象です。洪水予報の対象以外の河川については、「大雨」情報として発表されます。

また「土砂災害警戒情報」は「レベル4土砂災害危険警報」と名称が変わります。これまで2時間前に発表されていましたが、変更により、3時間先にレベル4に到達すると予想される場合や、4〜6時間先にレベル4基準に到達すると予想が可能な場合に「レベル３土砂災害警報」が発表され、その後「レベル4土砂災害危険情報」に更新されます。

神戸地方気象台では、「警戒レベルを合わせて発表することで、災害時にどのような行動を取るべきかがわかりやすくなる。役立ててほしい」としています。