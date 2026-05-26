5月15日放送の朝ドラ『風、薫る』に女優の仲間由紀恵（46）が登場した。

【画像】17歳で大胆ビキニを披露した仲間由紀恵

「4作目の朝ドラとなる本作で演じるのは乳がんを患う侯爵夫人。周囲に心を閉ざし、看護師に冷たく振る舞う姿を以前より少しふっくらとした威厳ある佇まいで演じた」（スポーツ紙記者）



23年にはベストマザー賞を受賞

グラビアにも積極的だった

仲間は沖縄県出身。5人兄妹の末っ子で、マグロ漁船の船長の父の元で育った。

「幼い頃から琉球舞踊を嗜み、中学では地元の芸能スクールに通った。14歳の時、地元局のドラマの一般公募オーディションでグランプリに輝き、女優デビューを果たした」（芸能記者）

東京の高校に進学すると同時に芸能活動を本格化。

「篠原涼子などが所属したアイドルグループ『東京パフォーマンスドール』に加入するも、1年ほどで解散。ソロでCDデビューもしたがヒットには恵まれなかった。当時はグラビアの仕事にも積極的で、17歳で出版した初めての写真集では、大胆なビキニやセーラー服姿を披露した」（同前）

ブレイクのきっかけは、2000年のドラマ『TRICK』（テレビ朝日）。

「貧乳がコンプレックスの自称・天才マジシャンという自虐キャラをコミカルに演じ、評判に。02年にはジャージ姿の熱血教師・ヤンクミを演じた『ごくせん』（日本テレビ）が大ヒットした」（テレビ誌記者）

06年には大河ドラマ『功名が辻』で山内一豊の妻役で主演。さらに紅白歌合戦の司会を4回務め、国民的女優に上り詰めた。

三股疑惑の田中哲司と結婚したが…

私生活では14年、13歳年上の田中哲司と結婚。

「田中の三股疑惑が報じられたこともあり、事務所は猛反対したが、仲間は『じゃあ専業主婦になる』と押し切った」（女性誌記者）

しかし17年、仲間の妊活中に田中の女性スタイリスト宅通いが発覚。「三年目の浮気」と騒がれた。

「仲間に許された田中は改心し、双子が生まれて以降は、子どもを自転車で送迎するなどイクメンに徹している。『奥さんが沖縄料理を作ってくれるんだ』と惚気ることもあるとか」（同前）

得意料理は沖縄そば。沖縄が舞台の作品に意欲的に参加し、打ち上げで沖縄料理店を利用することもあるという沖縄愛溢れる仲間。

「19年に首里城が焼失した際は、多額の再建資金を寄付している」（芸能デスク）

現在、力を入れるのは能登半島地震の復興支援だ。

「度々現地を訪ね、被災者と交流。昨年、『日曜日の初耳学』（TBS系）で珠洲市の高校を訪問した時には、教師の要望に応え、『いいかお前ら、お前らは一人じゃない』と『ごくせん』流のエールを送った」（同前）

ヤンクミ顔負けの義理人情の厚さなのだった。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月28日号）