パパさんの隣に寄り添う猫…。毛づくろいする姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は60万回以上表示され「味見をしてるんだよ！いつか食べてやると」「毛繕いというより美味しい…？」「ねっこ様が毛繕いをする相手は自分より格下だと位置付けている存在です」とのコメントが寄せられていました。

【動画：猫にいつも『毛づくろいされるパパ』→毛並みよくなるの？と聞いたら…ほっこりする投稿】

毛づくろいで愛情表現？

Xアカウント「このりんぴっく 」に投稿されたのは、一生懸命毛づくろいする猫ちゃんです。猫の「日咲（ひなた）」ちゃんが毛づくろいをしているのは、パパさんの腕なのだそう。目を細めて毛づくろいをする姿からは、日咲ちゃんの深い愛情がひしひしと伝わってきます。

ママさんが「毛並み良くなるの？」と聞いたところ「うん」と返事があったそうです。ただ、猫ちゃんの舌といえばザリザリとした感触。パパさんの腕の痛みがちょっと心配になってしまいますね。

そんな日咲ちゃんは、実は保護された猫ちゃんだったのだそうです。パパさんママさんが、ご近所に協力をお願いしたり、捕獲器を設置したりして、必死で保護したといいます。

最初はお迎えを反対していたパパさんでしたが、茂みに隠れてプルプル震える日咲ちゃんと目が合い、お迎えすることに。いざお家にやってきたらパパさんの方がメロメロになってしまったのだそう。今回の腕を毛づくろいする姿は可愛がってくれてありがとうの気持ちの表れなのではないかとママさんはいいます。

その後、先住猫の「空汰（くうた）」くんとも仲良しになり、のびのび幸せに過ごしているそうです。あのとき必死に命を救ってくれたパパさんだからこそ、日咲ちゃんは今、あんなに熱烈に愛を伝えているのかもしれませんね。

愛ゆえの（？）「ザリザリ」に共感の声

一生懸命毛づくろいをする日咲ちゃんを見たXユーザーたちからは「これけっこう痛いんだよね。嬉しいけど」「地味に痛いけど、そこは我慢我慢…」「ザリザリ地味に痛いらしいやん」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「このりんぴっく 」では、日咲ちゃん、空汰くんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「このりんぴっく 」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。