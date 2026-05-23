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映画系YouTuberのサイ氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「【スターウォーズ初心者用】グローグーの過去・能力・ストーリーやこれまでの活躍を7分で解説※ドラマのネタバレあり」と題した動画を公開した。動画では、『スター・ウォーズ』の実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場する人気キャラクター・グローグーの生い立ちや能力、そして制作秘話に至るまでを詳しく解説している。



サイ氏はまず、初登場時に本名が明かされず、ファンの間で「ベビーヨーダ」と呼ばれていたグローグーについて、「ヨーダの子供というわけではない」と断言。実年齢は50歳でありながら、人間の幼児のような性格と姿を持つ存在だと説明した。かつてジェダイのもとで育てられたものの、帝国軍の「ジェダイの大粛清」によって命を狙われ、自身の力を隠して生き延びてきた壮絶な過去を持つ。



物語の大きな転機となるのが、孤独な賞金稼ぎであるディン・ジャリンとの出会いである。サイ氏は、ディンが掟を捨ててグローグーを救い出し、「親子の様な旅が始まる」と解説。グローグーは可愛い見た目に反して、巨大な怪物を空中に持ち上げたり、炎を押し返したりする強力な「フォース」の力を秘めており、幾度となくディンを助ける。一方で、力を使いすぎて眠ってしまったり、カエルを食べてしまう食いしん坊な一面もあり、「完全に使いこなせていないところが、グローグーの魅力でもある」と語った。



その後、ルーク・スカイウォーカーのもとでジェダイの訓練を受ける機会を得るが、グローグーはディンとの絆を選び、彼のもとへ戻る決断を下す。シーズン3では、自ら助けを呼びに行ったりドロイドに乗って意思表示をしたりと成長を見せ、最終的にはディンの養子として「ディン・グローグー」の名を与えられた。さらに動画後半では、グローグーの撮影の多くがCGではなく「本物の人形」で行われ、複数のスタッフが操作して自然な表情を作り出しているという制作秘話も明かされた。



過酷な過去と強力な力を秘めながらも、愛らしい姿で視聴者を魅了するグローグー。サイ氏が「絶対に外せない存在」と語るように、ディンとの親子の様な絆と成長の軌跡こそが、同シリーズにおける最大の魅力と言えそうだ。