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「全てUber Eatsが原因です」配達員と客のトラブル動画が拡散！意外と知られていないシステムの欠陥

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「【炎上】暗証番号案件で大きなトラブル発生… 全てUber Eatsが原因だと思うワケ」を公開した。動画では、SNSで拡散されたUber Eatsの配達員と注文者によるトラブルを取り上げ、その根本的な原因がUber Eatsのシステムにあると指摘している。



動画の冒頭でレクター氏は、X（旧Twitter）で拡散されている配達員と注文者の口論動画に言及。「暗証番号案件で大きなトラブル発生…全てUberが原因です」と切り出し、今回の騒動の背景にある構造的な問題を解説した。



レクター氏は、トラブルの要因としてUber Eatsの仕組みの不備を3点挙げている。第一に「暗証番号案件が多すぎる」点だ。「4回に1回の割合で遭遇する」と自身の稼働データを示しつつ、過剰なセキュリティ設定が配達員と注文者の双方に無用な負担を強いていると指摘した。第二に、アプリの不具合によって暗証番号の確認手順を「スキップできない」ケースがある点。そして第三の最も深刻な問題として、「本名の表示が未だに改善されていない」点を挙げた。



Uber Eatsの配達員用アプリでは、注文者の名前が「佐藤太郎」さんだった場合「太郎 佐.」のように不完全な形で表示される仕様があり、一軒家への配達時に表札と照らし合わせることが困難だと説明。Uber側は2026年4月下旬に名字を表示するよう仕様を変更したと発表しているが、Uber Eatsの説明文には、「名字を設定していない場合は引き続き名前が表示される」と語り、根本的な解決に至っていない実態を明かした。



最後にレクター氏は、防犯上の理由で偽名を使用することには理解を示しつつも、「名字を漢字で設定するというのは必須にするシステムにしてほしい」と運営側に強く要望した。また、一軒家の注文者に対しては、配達員が迷わないよう目印となるメモを書くことを推奨し、双方が気持ちよく利用できる環境づくりを訴えて動画を締めくくった。