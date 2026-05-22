【3COINSのジャケットホルダー】幅広い使い道に「快適になった」「色違いも購入したい」

気温差のある季節は、脱いだジャケットの持ち運びに困ることも。バッグに入れるとかさばるし、手で持つと邪魔……。そこでおすすめなのが【3COINS（スリーコインズ）】の「ジャケットホルダー」。今回は、FTN編集部レポーターのともさんが実際に使ってみた感想とともに、その魅力をレポート。ジャケットだけじゃない、幅広い使い道にも注目です。

シンプルなデザインで高見えするジャケットホルダー

【3COINS】「ジャケットホルダー」\330（税込）

今回紹介するのは、こちらのジャケットホルダー。本体に合皮素材を使ったシンプルなデザインが魅力的です。ベーシックな黒は、合わせる色を選ばず使えそう。レポーターのともさんは「夏用に明るいカラーも購入しようかな」と思っているのだとか。

リング部分はカラビナ仕様になっており、バッグへ簡単に装着できそう。ともさんも「使用方法も簡単！」とコメントしているように、忙しい朝にも外出前にサッと取り付けられそうです。

バックル部分に通して固定する仕様で、ともさんによると「脱いだジャケットをサッとホルダーにひっかけると両手が使えて快適」だそう。ベルトの長さを変えられるのもポイントで、厚手のジャケットから薄手の羽織りまで、荷物に合わせて調整できるのも便利そうです。