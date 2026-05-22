フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で記者会見を開き、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを発表した。

ともに２０２４年にシングルで現役引退した宇野さんと本田さん。２人は２２年９月に交際も公表している。

宇野さんは「本田真凜さんはスケートでどれだけ素晴らしいか」とパートナーへの思いを熱弁。「僕はスケート以外の部分もたくさん見ていて、僕より先に計画を立てて、自分でどうやっていくか、どうなっていきたいか、今何をやるべきかを明確にこなしている姿を見て、ダラダラした自分は今のままではいけないとすごく感化され、僕も歩み始めた」と本田さんの姿勢に刺激を受けたという。

「シングルには何も心残りはなかったんですけども、シングルとは別の場所で、ジャンプがない世界で、表現力。本田真凜さんがすごく尊敬するスケーターだからこそ、そのパートナーにふさわしいと自分でも思える、見る人全員が僕でよかったねと言っていただける選手生活にしたいと改めて思ってます」と力を込めた。

２人は今年３月、すでに選手登録を済ませた。今年秋の競技会から出場を目指していく。目標は２０３０年五輪出場。宇野さんは「２人の目標だからこそ強い思いでかなえたい」と口にした。