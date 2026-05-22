マクドナルド、ロックマンシリーズとコラボ。「エアーマンが倒せない Team.ねこかん[猫]プレミアムversion」が公開コラボ壁紙も登場
【マクドナルド×ロックマン コラボ】 5月22日 公開
日本マクドナルドは、「ロックマン」シリーズとのコラボ企画を5月22日に公開した。
本コラボでは、楽曲「エアーマンが倒せない Team.ねこかん[猫]プレミアムversion」が公開。夏に向けて、マクドナルドのドリンクメニュー、プレミアムローストアイスコーヒーをアピールする歌詞となっている。
また、公式アプリ「Myマクドナルド リワード」にてロックマンシリーズとのコラボ壁紙3種類の交換を実施。100ptで交換することができる。
エアーマンが倒せない- マクドナルド (@McDonaldsJapan) May 22, 2026
Team.ねこかん[猫]プレミアムversion
作詞、作曲、動画：せらみかる
歌、編曲：nyanyannya
Guitar：sham
監修：CAPCOM pic.twitter.com/0hw6nj17SD
ロックマンシリーズとのコラボ壁紙3種類がMyマクドナルド リワードに登場！- マクドナルド (@McDonaldsJapan) May 22, 2026
今だけ100ptで交換できる！
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(C)CAPCOM