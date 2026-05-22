【マクドナルド×ロックマン コラボ】 5月22日 公開

　日本マクドナルドは、「ロックマン」シリーズとのコラボ企画を5月22日に公開した。

　本コラボでは、楽曲「エアーマンが倒せない Team.ねこかん[猫]プレミアムversion」が公開。夏に向けて、マクドナルドのドリンクメニュー、プレミアムローストアイスコーヒーをアピールする歌詞となっている。

　また、公式アプリ「Myマクドナルド リワード」にてロックマンシリーズとのコラボ壁紙3種類の交換を実施。100ptで交換することができる。

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