22日10時現在の日経平均株価は前日比1174.04円（1.90％）高の6万2858.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は907、値下がりは609、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を518.92円押し上げている。次いでファストリ <9983>が111.03円、ファナック <6954>が70.40円、フジクラ <5803>が68.59円、ＴＤＫ <6762>が62.85円と続く。



マイナス寄与度は10.56円の押し下げでソニーＧ <6758>がトップ。以下、東京海上 <8766>が10.06円、コナミＧ <9766>が8.72円、大塚ＨＤ <4578>が8.21円、三井物 <8031>が7.51円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、情報・通信、機械と続く。値下がり上位には水産・農林、保険、不動産が並んでいる。



※10時0分5秒時点



株探ニュース