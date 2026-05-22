小原正子、検尿＆体操服忘れ…朝のドタバタ劇明かす
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が20日、オフィシャルブログを更新。“検尿の日”の朝に巻き起こった子どもたちとのバタバタ劇をつづり、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「検尿の日！★」と題してブログを更新した小原は、絵文字を交えながら「小学生３人検尿の朝！」と切り出し、「高学年たちは まかせたらできるのかもしれない ただ 不安しかない。。。ので 母の手助けが必須」とコメント。詳しい状況については触れなかったものの、「朝から わちゃわちゃ しまくりました」と慌ただしい朝だったことを明かした。
一方で「私１人なら ぎゃーぎゃー言いながら ぷんぷんしていたけど」としながらも、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木から「こんなん忘れたくないな」と声をかけられたといい、「ほんま、そーやな」としみじみ。「バタバタしていると いつも自分が誰よりも言ってる事を 忘れてしまいそうになります」と母としての思いもつづった。
さらに、登校直前には思わぬハプニングも。友達が体操服姿だったことから、息子たちが運動会練習の日だったことに気づき、「誠希千も、誠八も、あちゃーーー」とつづった。９歳の次男・誠八くんは着替えのため家に戻ったものの、11歳の長男・誠希千くんは「ま、大丈夫や！」とそのまま登校したといい、ランドセルを背負って登校する長男と６歳の長女・こうめちゃん、それを見守る夫の後ろ姿を収めた写真を公開。
最後には「あなたのために家に戻ったのに お母さんのせいやくらいな ことを言い放つ息子。。。」とショックな様子で明かしつつ、「これも笑顔でいい思い出としましょう」「いや、無理ー 笑」と小原らしいユーモアたっぷりにブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「ウケますね(笑)」「同じ状況だったら無理ー」「腹立ちますねー(笑)」「ワンオペよりお父さんがいることで気持ちに余裕ができますね」「悪態つけるはっちゃん、本当に子どもらしい」などの声が寄せられている。
この日、「検尿の日！★」と題してブログを更新した小原は、絵文字を交えながら「小学生３人検尿の朝！」と切り出し、「高学年たちは まかせたらできるのかもしれない ただ 不安しかない。。。ので 母の手助けが必須」とコメント。詳しい状況については触れなかったものの、「朝から わちゃわちゃ しまくりました」と慌ただしい朝だったことを明かした。
さらに、登校直前には思わぬハプニングも。友達が体操服姿だったことから、息子たちが運動会練習の日だったことに気づき、「誠希千も、誠八も、あちゃーーー」とつづった。９歳の次男・誠八くんは着替えのため家に戻ったものの、11歳の長男・誠希千くんは「ま、大丈夫や！」とそのまま登校したといい、ランドセルを背負って登校する長男と６歳の長女・こうめちゃん、それを見守る夫の後ろ姿を収めた写真を公開。
最後には「あなたのために家に戻ったのに お母さんのせいやくらいな ことを言い放つ息子。。。」とショックな様子で明かしつつ、「これも笑顔でいい思い出としましょう」「いや、無理ー 笑」と小原らしいユーモアたっぷりにブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「ウケますね(笑)」「同じ状況だったら無理ー」「腹立ちますねー(笑)」「ワンオペよりお父さんがいることで気持ちに余裕ができますね」「悪態つけるはっちゃん、本当に子どもらしい」などの声が寄せられている。