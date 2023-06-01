俳優織田裕二（58）が、テレビ朝日ドラマプレミアム「ダブルエッジ〜甦った男」（6月27日午後9時）に主演し、車いすの刑事を演じることが21日、分かった。相手役は小野花梨（27）が演じる。織田はテレビ朝日系ドラマ初主演となる。

容疑者にナイフでさされたことが原因で車いすで生活する元捜査1課のエースと、ASD（自閉スペクトラム症）を持つ警視庁捜査2課の財務捜査官が、難事件に立ち向かう物語。現場100回が信条の刑事と頭脳派の財務捜査官という、出会うはずのなかったコンビが、手を取り合い、ぶつかり合いながら化学変化を起こしていく。

▼織田裕二

「車椅子の刑事」と「ASD（自閉スペクトラム症）の捜査官」のコンビという設定を最初に聞いた時には、「かなり挑戦的な作品だな」と感じました。

多様性の時代と言われる今、こういった凸凹コンビが普通に警察にいるかもしれないと感じさせてくれる作品です。楽しい作品でありつつ、ところどころシニカルな笑いもあって、「なるほどな」と感じさせられることも多いのではないかなと思います。

実際に車椅子に乗って撮影に臨んでみると、車椅子駐車スペースに置かれた「専用ポール」をどかす手間や、砂利道での前輪の引っかかり、古い建物の床の傾きで勝手に車椅子が動いてしまうことなど、日常の些細な「壁」にたくさん気づかされる毎日でした。真夏のロケだったのですが、炎天下にいると、車椅子のフレーム（金属部分）が熱くなって持てなくなるという苦労もあり、夏の車椅子利用の厳しさも痛感しました。車椅子エピソードに関しては、どんどん出てくるくらいいろいろなことを感じた日々でしたね。

これまでにはちょっと見たことがないような、それでいて「ほお」と感心したり「くすっ」と笑えたりしながら、切なくも「ああ良い話だな」と思ってもらえるような、そんな楽しいドラマができました。ぜひご覧ください。

▼小野花梨

織田裕二さんの相棒役をやらせていただけるということで、最初は恐れ多い気持ちもありましたが、台本に描かれていた2人の「凸凹コンビならではの愛らしさ」にひかれ、撮影を心待ちにしていました。

織田さんと初めて共演させていただきましたが、過酷なロケでも現場を明るく引っ張ってくださる姿を見てますます尊敬しました。

ASD（自閉スペクトラム症）のある人物を演じるということで、当事者の方やそのご家族の方とお話しする機会を作っていただき、プロデューサー陣や監督と微調整を重ねながら作っていきました。

愛らしい凸凹コンビが繰り広げるドタバタ事件劇になっていますので、くすっと笑いながら皆さんにも楽しんでいただけるのではないかなと思っております。事件の真相はもちろんですが、徐々に深まっていく2人の絆とコンビネーションにも注目していただけるとうれしいです。