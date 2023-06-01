「30MS×シャニマス」より「YOU AND アイ！」衣装の櫻木真乃が本日発売
【30MS 櫻木真乃 (20th Anniv. YOU AND アイ！)】 5月22日発売 価格：5,060円
【付属品】
THE IDOLM@STER (TM) & (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 櫻木真乃 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」を5月22日に発売する。価格は5,060円。
本商品は、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より「櫻木真乃」を30MSフォーマットで立体化したもの。20周年記念衣装「YOU AND アイ！」の姿を再現している。
衣装は髪飾りや襟元など、細部にクリアパーツを採用。そのまま組み立てるだけでカラフルな色分けや精密なディテールを再現できる。スカートは模様をプリントしたシートで再現。表情パーツはタンポ印刷を施した3種類が付属し、口の中の色分けはパーツ分割で再現できる。ポージングの幅を広げるハンドパーツに加え、マイクを保持できるハンドパーツも付属する。
【付属品】
フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種
ハンドパーツ×1式
髪パーツ×1式
マイク×1
THE IDOLM@STER (TM) & (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021
※発売日は流通により前後する場合があります。