【30MS 櫻木真乃 (20th Anniv. YOU AND アイ！)】 5月22日発売 価格：5,060円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 櫻木真乃 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」を5月22日に発売する。価格は5,060円。

本商品は、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より「櫻木真乃」を30MSフォーマットで立体化したもの。20周年記念衣装「YOU AND アイ！」の姿を再現している。

衣装は髪飾りや襟元など、細部にクリアパーツを採用。そのまま組み立てるだけでカラフルな色分けや精密なディテールを再現できる。スカートは模様をプリントしたシートで再現。表情パーツはタンポ印刷を施した3種類が付属し、口の中の色分けはパーツ分割で再現できる。ポージングの幅を広げるハンドパーツに加え、マイクを保持できるハンドパーツも付属する。

【付属品】

フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種

ハンドパーツ×1式

髪パーツ×1式

マイク×1

THE IDOLM@STER (TM) & (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

※発売日は流通により前後する場合があります。

