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人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【食べ放題】880円でうどん・天ぷら・ごはん食べ放題の神店がコスパ最強すぎて大食いしたら満腹になった爆食女！【武蔵野うどん 小麦晴れ】」と題した動画を公開した。動画では、最安880円から楽しめる「武蔵野うどん 小麦晴れ」の豪華な食べ放題メニューを実食し、その圧倒的なコストパフォーマンスと多彩なアレンジ方法を紹介している。



山崎NANAは、同店を「オリジン弁当の会社が経営している」と紹介し、ご飯もののクオリティに期待を寄せつつ「豚肉つけ汁」のうどんを注文。ビュッフェ台には、常に揚げたての天ぷらが並び、白米や味付けご飯、カレー、さらにはデザートまで揃う「食のテーマパーク」のような光景が広がっている。



実食では、長く平べったい太麺のうどんを「コシがあって食べ応え抜群」と評価。具材たっぷりの豚肉つけ汁との相性の良さを伝えた。特に天ぷらのクオリティを絶賛し、中でも「かしわ天」については「食べ放題にあるのがやばい」「肉厚で柔らかく超高品質」と驚きの声を上げた。また、藻塩や瀬戸内の塩、柚子胡椒などの豊富な薬味を使って、素材の味を引き立てる楽しみ方も実演している。



単なる食べ放題にとどまらない、独自の楽しみ方もこのお店の魅力だ。山崎NANAは、かしわごはんに好みの天ぷらを乗せ、専用タレをかけた「オリジナル天丼」を作成。さらに、残ったつけ汁にコク深いカレーを合わせた「カレーうどん」や、かしわ天にカレーをつけて「タンドリーチキン風」にするなど、自由自在なアレンジを堪能した。



最低880円からという価格設定に対し、「コスパ日本一のうどん屋さん」と太鼓判を押した山崎NANA。ただお腹を満たすだけでなく、自分好みのアレンジを見つける楽しさが詰まった「小麦晴れ」は、次に訪れるべき注目のグルメスポットと言えるだろう。