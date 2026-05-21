須田亜香里、圧巻美脚際立つミニスカ＆ショーパン衣装ショット4選に反響「スタイル抜群で憧れる」「脚長くて綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/21】元SKE48の須田亜香里が5月20日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装ショットを多種披露した。
【写真】34歳元アイドル「脚長くて綺麗すぎる」バルーンミニスカで圧巻美脚コーデ
須田は「＃東海テレビスイッチ」と自身が水曜レギュラーを務める東海テレビ「スイッチ！」（毎週月曜〜金曜あさ9時50分〜／土曜あさ10時23分〜／日曜あさ6時15分〜）のハッシュタグを添え、番組セットの中での5種の衣装ショットを公開。黒地に白ドットのノースリーブのロングワンピースのほか、水色シャツにアイボリーのプリーツミニスカート、黒いショートパンツ、白いジレとショートパンツのセットアップ、バルーンのミニスカートのミニ丈の衣装で、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「脚長くて綺麗すぎる」「スタイル抜群で憧れる」「さすがの着こなし」「可愛さと清楚さが同居してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元アイドル「脚長くて綺麗すぎる」バルーンミニスカで圧巻美脚コーデ
◆須田亜香里、ミニ衣装ショット公開
須田は「＃東海テレビスイッチ」と自身が水曜レギュラーを務める東海テレビ「スイッチ！」（毎週月曜〜金曜あさ9時50分〜／土曜あさ10時23分〜／日曜あさ6時15分〜）のハッシュタグを添え、番組セットの中での5種の衣装ショットを公開。黒地に白ドットのノースリーブのロングワンピースのほか、水色シャツにアイボリーのプリーツミニスカート、黒いショートパンツ、白いジレとショートパンツのセットアップ、バルーンのミニスカートのミニ丈の衣装で、スラリとした美しい脚を見せている。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚長くて綺麗すぎる」「スタイル抜群で憧れる」「さすがの着こなし」「可愛さと清楚さが同居してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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