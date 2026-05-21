auフィナンシャルサービスおよびビザ・ワールドワイド・ジャパンは5月20日から、au PAY カードVisa会員向けに、Visaのスポンサーシップを活用した「FIFAワールドカップ26」応援グッズがあたるキャンペーンを実施している。

FIFAワールドカップ26応援グッズがあたる

本キャンペーンでは、期間中にエントリーのうえ、「au PAY カード Visa」「au PAY ゴールドカード Visa」で合計5,000円以上かつ合計3回以上利用した人を対象に、抽選で500名にFIFAワールドカップ26応援グッズを進呈する。賞品は、「adidas WORLD CUP HOST NATIONS SCARF(adidasワールドカップ開催国マフラー)」が50名、「サーモボトルハンドル付き」が450名。

「adidas WORLD CUP HOST NATIONS SCARF(adidasワールドカップ開催国マフラー)」(50名)

「サーモボトルハンドル付き」(450名)

キャンペーン詳細を確認のうえ、会員専用サイトでのエントリーが必要となる。実施期間は5月20日〜7月20日まで。