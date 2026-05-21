au PAY カードVisa、「FIFAワールドカップ26」応援グッズが抽選で当たるキャンペーン - 7月20日まで
auフィナンシャルサービスおよびビザ・ワールドワイド・ジャパンは5月20日から、au PAY カードVisa会員向けに、Visaのスポンサーシップを活用した「FIFAワールドカップ26」応援グッズがあたるキャンペーンを実施している。
FIFAワールドカップ26応援グッズがあたる
本キャンペーンでは、期間中にエントリーのうえ、「au PAY カード Visa」「au PAY ゴールドカード Visa」で合計5,000円以上かつ合計3回以上利用した人を対象に、抽選で500名にFIFAワールドカップ26応援グッズを進呈する。賞品は、「adidas WORLD CUP HOST NATIONS SCARF(adidasワールドカップ開催国マフラー)」が50名、「サーモボトルハンドル付き」が450名。
「adidas WORLD CUP HOST NATIONS SCARF(adidasワールドカップ開催国マフラー)」(50名)
「サーモボトルハンドル付き」(450名)
キャンペーン詳細を確認のうえ、会員専用サイトでのエントリーが必要となる。実施期間は5月20日〜7月20日まで。
FIFAワールドカップ26応援グッズがあたる
本キャンペーンでは、期間中にエントリーのうえ、「au PAY カード Visa」「au PAY ゴールドカード Visa」で合計5,000円以上かつ合計3回以上利用した人を対象に、抽選で500名にFIFAワールドカップ26応援グッズを進呈する。賞品は、「adidas WORLD CUP HOST NATIONS SCARF(adidasワールドカップ開催国マフラー)」が50名、「サーモボトルハンドル付き」が450名。
「adidas WORLD CUP HOST NATIONS SCARF(adidasワールドカップ開催国マフラー)」(50名)
「サーモボトルハンドル付き」(450名)
キャンペーン詳細を確認のうえ、会員専用サイトでのエントリーが必要となる。実施期間は5月20日〜7月20日まで。