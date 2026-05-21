水やりをしていたら、何やら『視線』を感じて…。ふと振り返ると視界に映り込んだ『まさかの正体』と微笑ましい光景が話題になっているのです。

思わずニコッとしてしまうこと間違いなしの光景は記事執筆時点で26万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：庭で水やり中、なぜか『視線』を感じたので振り返ると…視界に入った『まさかの正体』】

水やりをしていたら、視線を感じて…

Xアカウント『@9Z8lquSv8B3FMpN』に投稿されたのは、マルチーズ「ハル」くんの姿。

この日、愛犬のハルくん、ココちゃん、ひまわりちゃんがお庭遊びをしている間にお花の水やりをしていたという飼い主さん。すると、どこからか熱視線を感じて…。

『まさかの正体』が可愛すぎると反響

ふと振り返ると、そこには四角い小窓からひょっこりお顔を出したハルくんの姿があったのだといいます。

専用のドッグランということもあり、自由に遊んでいていいはずなのに、じっとその場で飼い主さんの様子を見守っていたというハルくん。

その真剣な眼差しは、まるで飼い主さんがそのままどこかに出かけてしまわないか…と、監視しているかのようにも見えたのだそう。

思わず笑顔になる微笑ましいハルくんの姿は、飼い主さんのみならず多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「可愛い覗き方」「愛されてますね」「常に追ってくれますよね」「可愛すぎる」「ニヤニヤしちゃった」「めちゃくちゃ見られてるｗ」などのコメントが寄せられています。

仲良し家族の日常が大人気

ハルくんには、トイプードルの「ココ」ちゃんという素敵な奥様、そしてココちゃんとの間に誕生したマルプー「ひまわり」ちゃんという可愛い娘の存在があります。

個性溢れる仲良し家族の日常は、マルチーズやトイプードル、マルプーそれぞれの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@9Z8lquSv8B3FMpN」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。