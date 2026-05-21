球団発表…背番号92

広島は21日、名原典彦（なばら・のりひこ）外野手を支配下登録したと発表した。2022年育成ドラフト1位指名でプロ入りした25歳。「ここからしっかりとチームの戦力になれるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」と意気込みを語った。

2000年、広島県生まれの25歳。瀬戸内高で甲子園に出場し、青森大をへて2022年ドラフトでは育成1位で広島に入団した。プロ1年目の2023年は2軍の57試合で打率.226をマーク。昨季は自己最少の26試合にとどまった。プロ入り4年間で本塁打は0本だが、計36盗塁をマークするなど、スピードを持ち味とする。

名原のコメントは以下の通り。

「支配下契約について急に伝えられたのでびっくりして、いまだに実感がないです。今まで支配下契約に向けて守備走塁を伸ばしつつ、打撃でもしっかり率を残せるところを目指して頑張ってきました。まずは、守備走塁でチームに貢献していきたいです。ここからしっかりとチームの戦力になれるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」（Full-Count編集部）