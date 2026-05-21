伝説の王者・ジャイアント白田が爆食復活！＜総重量6kg＞肉の頂上決戦：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」 （金曜夜7時25分）。
5月1日(金)に放送した「現役王者Ryu VS 伝説王者ジャイアント白田6キロ爆盛肉バトル」をプレイバック！
【動画】伝説の王者・ジャイアント白田が爆食復活！<総重量6kg>肉の頂上決戦
今回は、「最強大食い王決定戦2026春」で王者に輝いた爆食マッチョ・Ryuに、大食い界のレジェンド・ジャイアント白田＆期待のルーキー・やみつきごはんちゃんが挑む新旧大食い頂上決戦！
制限時間は60分。1対2のハンデマッチで、最強タッグが勝利すれば賞金10万円を獲得できる。
バトルの行方を見守るのは、MCのオズワルド（畠中悠、伊藤俊介）と、ゲストの世界卓球日本代表・篠塚大登選手。
舞台は東京・板橋区の名店「ステーキハウス シカゴ 板橋店」。
用意されたのは、総重量6kgの「ステーキシカゴ全制覇セット」。きめ細かなサシが入った柔らかく上質なリブロースステーキをはじめ、1個500gのハンバーグ2種類、ハラミ、チリスープ、タコス、大盛りライスなど、お店のオールスターメニュー21種類を集結させた規格外の一皿だ。
Ryuは“ベジファースト”を意識し、フレッシュサラダから食べ進める作戦。血糖値の急上昇を抑え、満腹中枢を刺激しにくくする狙いだ。
白田も同じく野菜からスタートする一方、肉を食べたくて仕方がなかったというごはんちゃんは、わずか5分で大きなステーキ2枚を完食。続いてハラミのサイコロステーキにロックオンし、猛スピードで肉を消し去っていく。
Ryuはサラダの後に550gのバターコーンを驚異的なペースで完食し、いよいよ肉ゾーンへ。
ハラミを焼き肉風の甘辛ダレで仕上げた「カントリー」を豪快に頬張り、「めっちゃ美味しい」と余裕の表情を見せる。
肉を食べ始めてわずか3分で、「カントリー」「サイコロステーキ」「とんとろ」「チョリソ」の4種類を完食。現役王者の圧倒的なスピードに、白田も「相当いいペース」と敵ながら感心。
この言葉に、大食いを始めた頃から白田に憧れてきたというRyuは、「こんなに嬉しい言葉ないですね」と感激！
開始26分時点で、Ryuは17品・4.5kgを1人で完食し、残りは1.5kgに。
対する最強タッグも約4.4kgを食べ切っており、その差はわずか100g。勝負はほぼ互角の大接戦となる。
しかし、ここへ来て大食いタッグの箸が止まり始める。
現役時代とは違い、ステーキを細かく切りながら食べ進める白田に対し、ごはんちゃんは「遅い〜」とクレーム（笑）。さらに、お互いに「ステーキを2つ食べた」と主張し合うなど、まさかの仲間割れも勃発!?
そんな2人をよそに、Ryuは500gのイタリアンハンバーグも瞬く間に完食。さらに430gのコーンスープも豪快に飲み干していく。
最後に残った激辛チリスープに苦戦する場面もあったが、圧倒的な強さを見せつけ、40分53秒という驚異的なタイムで見事完食！
新旧大食いタッグの猛追を振り切り、現役最強王者のプライドを守り抜いた。
今回の総摂取量は、両チーム合わせて12kg。「ステーキハウス シカゴ」さん、ごちそうさまでした！
5月1日(金)に放送した「現役王者Ryu VS 伝説王者ジャイアント白田6キロ爆盛肉バトル」をプレイバック！
【動画】伝説の王者・ジャイアント白田が爆食復活！<総重量6kg>肉の頂上決戦
今回は、「最強大食い王決定戦2026春」で王者に輝いた爆食マッチョ・Ryuに、大食い界のレジェンド・ジャイアント白田＆期待のルーキー・やみつきごはんちゃんが挑む新旧大食い頂上決戦！
制限時間は60分。1対2のハンデマッチで、最強タッグが勝利すれば賞金10万円を獲得できる。
舞台は東京・板橋区の名店「ステーキハウス シカゴ 板橋店」。
用意されたのは、総重量6kgの「ステーキシカゴ全制覇セット」。きめ細かなサシが入った柔らかく上質なリブロースステーキをはじめ、1個500gのハンバーグ2種類、ハラミ、チリスープ、タコス、大盛りライスなど、お店のオールスターメニュー21種類を集結させた規格外の一皿だ。
Ryuは“ベジファースト”を意識し、フレッシュサラダから食べ進める作戦。血糖値の急上昇を抑え、満腹中枢を刺激しにくくする狙いだ。
白田も同じく野菜からスタートする一方、肉を食べたくて仕方がなかったというごはんちゃんは、わずか5分で大きなステーキ2枚を完食。続いてハラミのサイコロステーキにロックオンし、猛スピードで肉を消し去っていく。
Ryuはサラダの後に550gのバターコーンを驚異的なペースで完食し、いよいよ肉ゾーンへ。
ハラミを焼き肉風の甘辛ダレで仕上げた「カントリー」を豪快に頬張り、「めっちゃ美味しい」と余裕の表情を見せる。
肉を食べ始めてわずか3分で、「カントリー」「サイコロステーキ」「とんとろ」「チョリソ」の4種類を完食。現役王者の圧倒的なスピードに、白田も「相当いいペース」と敵ながら感心。
この言葉に、大食いを始めた頃から白田に憧れてきたというRyuは、「こんなに嬉しい言葉ないですね」と感激！
開始26分時点で、Ryuは17品・4.5kgを1人で完食し、残りは1.5kgに。
対する最強タッグも約4.4kgを食べ切っており、その差はわずか100g。勝負はほぼ互角の大接戦となる。
しかし、ここへ来て大食いタッグの箸が止まり始める。
現役時代とは違い、ステーキを細かく切りながら食べ進める白田に対し、ごはんちゃんは「遅い〜」とクレーム（笑）。さらに、お互いに「ステーキを2つ食べた」と主張し合うなど、まさかの仲間割れも勃発!?
そんな2人をよそに、Ryuは500gのイタリアンハンバーグも瞬く間に完食。さらに430gのコーンスープも豪快に飲み干していく。
最後に残った激辛チリスープに苦戦する場面もあったが、圧倒的な強さを見せつけ、40分53秒という驚異的なタイムで見事完食！
新旧大食いタッグの猛追を振り切り、現役最強王者のプライドを守り抜いた。
今回の総摂取量は、両チーム合わせて12kg。「ステーキハウス シカゴ」さん、ごちそうさまでした！