ゴンチャの「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」は初夏にぴったり。軽やかですっきりとした後味《5月21日発売》
国内のゴンチャは、2026年5月21日から、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」の第2弾として「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」を期間限定で販売します。
澄んだ黄金色と花の香りのような優雅な味わい
季節に合わせた茶葉を展開するシリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」。
ベースとなる凍頂烏龍茶は、澄んだ黄金色と花の香りのような優雅な味わいが特長です。そこにマスカットの清涼感とピーチの果実味を重ねることで、初夏にぴったりの一杯に仕上がっています。
今回登場するラインアップは4種類。
・マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー
ストレートティー×ミルクフォームで楽しむ「ミルフォティー」。
カップに直接口をつけミルクフォームの甘じょっぱさを楽しんだあと、お茶とミルクフォームが混ざり合う部分を味わい、全体を混ぜながら飲みすすめると、味わいの変化を感じられます。
ICEDの価格：Sサイズ380円、Mサイズ430円、Lサイズ520円
HOTの価格：Sサイズ380円、Mサイズ430円
・マスカット&ピーチ 凍頂烏龍ティー
マスカットのさわやかな香りとピーチの果実味が重なるフレーバーティー。リフレッシュしたい時にもぴったりです。
ICEDの価格：Sサイズ290円、Mサイズ340円、Lサイズ430円
HOTの価格：Sサイズ290円、Mサイズ340円
・マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルクティー
すっきりした凍頂烏龍茶にマスカットとピーチの香り、まろやかなミルクを重ねた奥深い一杯。
ICEDの価格：Sサイズ440円、Mサイズ490円、Lサイズ580円
HOTの価格：Sサイズ440円、Mサイズ490円
・マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 アーモンドミルクティー
凍頂烏龍茶のすっきりした味わいに、アーモンドミルクの香ばしさが重なっています。
ICEDの価格：Sサイズ490円、Mサイズ540円、Lサイズ630円
HOTの価格：Sサイズ490円、Mサイズ540円
「マスカット＆ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー」の追加トッピングは2つまで、ほかの3種は3つまでです。
また、同日から「TEACRAFT」と相性ぴったりなクッキーも登場します。
・クッキー（ピーチ・アールグレイ）
桃が香るしっとりほろほろ食感のクッキー2枚と、アールグレイ風味のサクサククッキー1枚のセット。お気に入りのドリンクとあわせることで、さらに特別なティータイムになりそうですね。
価格は220円。
ピーチクッキーの使用原材料の一部には、洋酒が使用されています。
終売時期は各店舗、在庫状況により異なります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部