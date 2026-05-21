ゴンチャの「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」は初夏にぴったり。軽やかですっきりとした後味《5月21日発売》

国内のゴンチャは、2026年5月21日から、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」の第2弾として「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」を期間限定で販売します。

澄んだ黄金色と花の香りのような優雅な味わい

季節に合わせた茶葉を展開するシリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」。

ベースとなる凍頂烏龍茶は、澄んだ黄金色と花の香りのような優雅な味わいが特長です。そこにマスカットの清涼感とピーチの果実味を重ねることで、初夏にぴったりの一杯に仕上がっています。

今回登場するラインアップは4種類。

・マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー

ストレートティー×ミルクフォームで楽しむ「ミルフォティー」。

カップに直接口をつけミルクフォームの甘じょっぱさを楽しんだあと、お茶とミルクフォームが混ざり合う部分を味わい、全体を混ぜながら飲みすすめると、味わいの変化を感じられます。

ICEDの価格：Sサイズ380円、Mサイズ430円、Lサイズ520円

HOTの価格：Sサイズ380円、Mサイズ430円

・マスカット&ピーチ 凍頂烏龍ティー

マスカットのさわやかな香りとピーチの果実味が重なるフレーバーティー。リフレッシュしたい時にもぴったりです。

ICEDの価格：Sサイズ290円、Mサイズ340円、Lサイズ430円

HOTの価格：Sサイズ290円、Mサイズ340円

・マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルクティー

すっきりした凍頂烏龍茶にマスカットとピーチの香り、まろやかなミルクを重ねた奥深い一杯。

ICEDの価格：Sサイズ440円、Mサイズ490円、Lサイズ580円

HOTの価格：Sサイズ440円、Mサイズ490円

・マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 アーモンドミルクティー

凍頂烏龍茶のすっきりした味わいに、アーモンドミルクの香ばしさが重なっています。

ICEDの価格：Sサイズ490円、Mサイズ540円、Lサイズ630円

HOTの価格：Sサイズ490円、Mサイズ540円

「マスカット＆ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー」の追加トッピングは2つまで、ほかの3種は3つまでです。

また、同日から「TEACRAFT」と相性ぴったりなクッキーも登場します。

・クッキー（ピーチ・アールグレイ）

桃が香るしっとりほろほろ食感のクッキー2枚と、アールグレイ風味のサクサククッキー1枚のセット。お気に入りのドリンクとあわせることで、さらに特別なティータイムになりそうですね。

価格は220円。

ピーチクッキーの使用原材料の一部には、洋酒が使用されています。

終売時期は各店舗、在庫状況により異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部