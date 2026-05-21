本当にアイドル？大胆アンダーウェア姿のミンニ、圧巻スタイルに釘付け「うわぁ」「完璧」

ガールズグループi-dleのミンニが、抜群のスタイルを披露した。

ミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ミンニ、大胆アンダーウェア姿

公開された写真には、白地に緑のロゴがあしらわれたインナーウェアとカーディガン、そしてお揃いのロゴ付きインナーパンツを着用したミンニの姿が収められている。

胸下やウエストラインを大胆に披露した衣装からは、引き締まった抜群のプロポーションがあらわになっており、ファンの視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「本当に完璧」「うわぁ…」「異次元のスタイル」「美しすぎます」といった絶賛のコメントが寄せられている。

（写真＝ミンニInstagram）

なお、ミンニが所属するi-dleは、7月に約5カ月ぶりとなるニューアルバムをリリースする予定だ。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。