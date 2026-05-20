5月19日、女優・小泉今日子と俳優・豊原功補が破局していたことを『WEB女性自身』が報じた。

小泉と豊原の関係が明るみになったのは、2015年のことだった。当時、豊原は妻子がおり、2人は不倫関係とされていた。その後、2018年に小泉が所属事務所から独立する際、個人事務所の立ち上げとともに、《俳優豊原功補氏は同じ夢を追う同士だと思っております。また一部の週刊誌などで報道されている通り恋愛関係でもあります》と、豊原との関係を認めている。

当時、豊原も記者会見を開き、2015年から小泉と恋愛関係だったこと、これをきっかけに妻子と別居状態にあることを明かしている。2020年には、豊原の離婚が『女性セブン』に伝えられた。

「同誌の報道によると、2人は不倫公表後、私生活の喧嘩が絶えず、2019年に同棲を解消。現在は破局しているようだと小泉さんの知人が証言しています。

交際を発表した当時、小泉さんは《このようなことになり、ご家族にはお詫びの言葉もございません。今まで自らが発言しなかったことには後悔の念しかありません》と謝罪し、報道陣の直撃には『自分の罪は自分で背負って生きていきたい』と宣言していました。しかし、“略奪の末破局”ともいえる、すっきりしない結末となったようです」（芸能担当記者）

具体的な破局の原因は定かでない。ただ、交際発表後、小泉の豊原に対する“献身サポート”には懸念の声も集まっていた。

関係発表後、小泉は豊原が手掛ける舞台をプロデュースするなど、裏方業に精を出すようになる。女優業は「しばらく休業」と宣言し、「舞台の制作などプロデューサー業に力を入れ、良い作品を世に送り出したい」と発表していました。

いっぽう、豊原はスキャンダルで仕事が激減。収入も減るなかで、小泉は3億円マンションを売却し、資金を工面してきたとされている。過去には、豊原が妻子への生活費・養育費を小泉に頼り切っていたといい、“ヒモ状態”を危惧する声も当時寄せられていた。

「“貢がせ不倫”ともいえる状態でしたが、こうした関係はあまり長続きしなかったのか、2019年の『女性自身』では、2人の同棲解消が報じられています。

ここ数年は、2人の関係について音沙汰はありませんでしたが、今年3月放送の『ボクらの時代』（フジテレビ系）では、再婚について聞かれた際、小泉さんが『私はもう猫で十分楽しいかも』とこぼしていました。この頃には小泉さんの心は、すでに豊原さんから離れていたのかもしれません」（同前）

豊原と別れた小泉の胸中は――。