パク・ボゴムが上海で食べたトウガラシとお肉の炒め物が新たな観光の目玉に
中韓ビザ免除政策を背景に、韓国では「金曜の午後、仕事を終えて上海に飛ぶ」ブームが起きていますが、韓国人観光客にとって、このブームに新たな「必須」の内容が加わりました。それはトウガラシとお肉の炒め物を食べに行くことです。この新たなトレンドを引き起こしたのは韓国の有名な若手俳優・歌手パク・ボゴムです。
4月14日夕方、上海静安寺晶品ショッピングセンター5階の湘菜館（中国の湖南省料理、辛さが特徴）の入り口で、サングラスをかけた背の高い男性が2分近くメニューを見つめていました。隣には友人が1人いるだけで、マネージャーも通訳もおらず、列に並ぶ他の客と何ら変わりないように見えました。人々はたちまち、この静かに席に座って食事をしていた青年こそ、韓国トップスターのパク・ボゴムであることに気づきました。彼のプライベートな上海旅行は、中国と韓国のソーシャルメディアで「辛い豚肉炒め」という言葉を瞬く間に拡散させました。ネットユーザーの中には、「上海を訪れる韓国人にとっての新たな3点セット」として、外灘、武康路、そしてトウガラシ入り豚肉炒めを挙げる人も現われました。
このブームを最も直接的に後押ししているのはビザ免除政策です。韓国法務部がこれまでに発表したデータによると、2026年1月の韓国人訪中者数は前年同期比48．1％増の延べ約30万3000人でした。ビザ免除政策の実施後、韓国人ユーザーの上海に関する検索量は前年同月より161％も増加し、金曜に仕事を終えてから上海へ飛び、日曜日に帰国するのが韓国の若者の週末レジャーの新たな潮流となりました。（提供/CGTN Japanese）