元モーニング娘。でタレントの辻希美が１９日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）に出演。妊娠中の壮絶な出来事を明かした。

この日は「男の子を育てるママが大集合！子育ての悩みを語る夜」をテーマに番組が進行。１８歳の長女を筆頭に１５歳長男、１３歳次男、７歳三男、０歳次女と５児の母である辻。「真ん中が３人男なんです。ヤバイです。私、あばら折られたんです」と明かし、共演者を驚がくさせた。

「長男がおなかにいる時に胎動が激しすぎてあばら折れてるんです。もう生まれる前から男なんだみたいな感じの力強さがある」と明かした。さらに「女の子を育てた後に男の子だったので全然違う育児。育て方も違うし、考え方も違う。女の子って学校の準備も全部自分で期限を守ったり、明日何か持っていかないといけないとかあるけど、男の子はそういうのできない。移動教室の物とかも１日目、２日目、３日目と書いてあげないとダメ」と説明すると、共演した元フジテレビの内田恭子アナウンサーは「ワンデーパックにしないとダメですよね」と共感していた。

辻は俳優の杉浦太陽と２００７年に結婚。同年１１月に長女・希空（のあ）、１０年１２月に長男・青空（せいあ）くん、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くん、昨年８月に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した。