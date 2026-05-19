【食べ放題ニュース】“時間制限なし”で食べ放題&飲み放題は神！「恐竜ビアガーデン」が最高確定の内容だよ〜!!

レンブラントホテル海老名のレストラン「アルエット」では、2026年6月19日（金）から9月27日（日）の期間、「恐竜ビアガーデン 〜ジュラシックナイト〜」を開催します。

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同ホテルでは、2023年から2025年まで「海賊ビアガーデン 〜カリビアンナイト〜」を開催していましたが、今年からテーマを一新。

恐竜の世界観でビアガーデンを楽しめる空間となります。

バイキング料理は、ホテル料理長が「現代に蘇ったジュラ紀」をイメージして仕上げたメニューが、時間制限なしで食べ放題！

飲み放題のドリンクは、人気銘柄の生ビールはもちろん、20種類のフレーバーシロップを使って、オリジナルカクテルやノンアルコールのカラフルドリンク作りも楽しめます。

ショータイムの炎の演出では、マンモス肉を思わせる串刺しの巨大肉を、シェフが豪快にフランベ！

恐竜と記念写真が撮れるフォトスポットや、恐竜の餌場に見立てたポップコーンコーナー「DINO FEED STATION（恐竜給餌所）」など、テーマ感のある各種演出も用意されています。

恐竜好きにはたまらない「恐竜ビアガーデン」、ぜひチェックしてみては？

「恐竜ビアガーデン 〜ジュラシックナイト〜」メニュー（一部）紹介

〈食事メニュー〉

・太古の海のシーフードマリネ

・レッドドラゴンチキン ヤンニョム風

・冷製ポーク コク旨テリマヨソース

・大地のポテトサラダ

・夏野菜のピクルス

・火山島カルアピック 溶岩風ソース

・ハンターソーセージ＆ワイルドキャベジ

・ポリネシア風ハーブローストチキン

・シーフードのトマトクリームラグー

・恐竜島のナシゴレン

・マグマ噴火！ピリ辛マーボーカレー

・イカリングフライ 明太マヨネーズ

・フジッリのブッタネスカ

・ビアポテトフライ

・もちもちポンデケージョ

・デザート各種

・ソフトクリーム＆パフェ作りコーナー

〈お酒〉

・生ビール（キリン 一番搾り、一番搾り 黒生、アサヒスーパードライ、アサヒ生ビール マルエフほか）

・ハイボール

・サワー

・ジン

・ウォッカ

・テキーラ

・カンパリ

・カシス

・ウィスキー

・赤ワイン

・白ワインほか

〈ノンアルコール〉

・ノンアルコールシロップ

・ソフトドリンク各種

※仕入れ等の都合により一部変更になる場合があります。

※写真はすべてイメージです。

「恐竜ビアガーデン 〜ジュラシックナイト〜」開催概要

【期間】2026年6月19日（金）〜9月27日（日）

【営業時間】17:30〜21:00（最終入店：19:30／料理・ドリンク終了：20:30）

【定休日】火曜日（祝日は営業）

【会場】レンブラントホテル海老名 中庭テラス（屋外）

【受付】ホテル1F レストラン「アルエット」

【料金】

〈大人一般〉5,800円（税込）

〈前日迄の予約割引〉5,500円（税込）

〈月・木お得DAY（祝日除く）〉5,300円（税込）

〈中高生〉4,500円（税込）

〈小学生〉2,000円（税込）

〈未就学児〉800円（税込）

〈3歳以下〉無料

予約・問い合わせ：レストラン「アルエット」TEL.046-235-9828(10:00〜18:00｜火曜定休)

※詳細は「恐竜ビアガーデン 〜ジュラシックナイト〜」公式サイトをご確認ください。

【注意事項】

・入店は予約優先。特に金曜/土曜は混雑する日が多いため、早めの予約をおすすめします。

・会場は屋外ですが、雨の日は屋内席または宴会場等での開催となります。天気の急変により会場が変更となる場合もありますのでご了承ください。

・お支払いはご入店時となります。レストラン アルエット受付にてお支払いの上、入店してください。

・料理、ドリンクともにセルフサービスです。食品ロス削減の観点から”ご自分で食べる量を、ご自分でお取りいただく”ことを推奨しています。食べ残しの削減にご協力をお願いします。

・（キャンセルポリシー）予約の変更やキャンセルは必ず連絡をお願いします。なお、10名以上の予約はキャンセル料が発生します。3日前20％、2日前50％、前日80％、当日100％となります。

会場情報

レンブラントホテル海老名

所在地：神奈川県海老名市中央2-9-50

電話番号：046-235-4411（代表）