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グルメライター兼YouTuberのひろろー（はらぺこグルメ道）が、「【山口県】宇部市/北九州ラーメンの至宝が宇部で進化！濃厚＆屋台ラーメンと絶品チャーハン」と題した動画を公開した。山口県宇部市にある「石田一龍 山口宇部店」を訪れ、北九州の本格的な豚骨ラーメンと絶品チャーハンを堪能する様子を伝えている。



同店は2022年9月にグランドオープン。「職人である前にサービスマンである事」をコンセプトに、老若男女に愛される味とサービスを提供している。店主は北九州本店の味に惚れ込み、「この味が宇部で通用するか試したい」という情熱で出店を決意したという。動画では、あっさりしつつもコクのある「屋台ラーメン」と、クリーミーな「濃厚ラーメン」の2種類を紹介。ひろろーは濃厚ラーメンのスープを一口飲み、「一回目のインパクトが凄まじい！」と驚きを表現した。卓上にはニンニクや赤味噌などの調味料が用意されており、自分好みにカスタマイズできるのも魅力となっている。



さらに、ひろろーの個人的なイチオシとして「炒飯」が登場。中華鍋で手際よく炒められたお米は一粒一粒がコーティングされており、特製の醤油とネギ油の香ばしさが鼻を抜ける。玉ねぎの自然な甘みが引き出された味わいに、ひろろーはラーメンのスープと一緒に流し込むと「無限ループ完成！」と大絶賛した。宇部市を訪れた際は、店主の情熱が詰まった一杯と、やみつきになる炒飯を味わってみてはいかがだろうか。