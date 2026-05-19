この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメライター兼YouTuberのひろろー（はらぺこグルメ道）が、「【山口県】宇部市/北九州ラーメンの至宝が宇部で進化！濃厚＆屋台ラーメンと絶品チャーハン」と題した動画を公開した。山口県宇部市にある「石田一龍 山口宇部店」を訪れ、北九州の本格的な豚骨ラーメンと絶品チャーハンを堪能する様子を伝えている。

同店は2022年9月にグランドオープン。「職人である前にサービスマンである事」をコンセプトに、老若男女に愛される味とサービスを提供している。店主は北九州本店の味に惚れ込み、「この味が宇部で通用するか試したい」という情熱で出店を決意したという。動画では、あっさりしつつもコクのある「屋台ラーメン」と、クリーミーな「濃厚ラーメン」の2種類を紹介。ひろろーは濃厚ラーメンのスープを一口飲み、「一回目のインパクトが凄まじい！」と驚きを表現した。卓上にはニンニクや赤味噌などの調味料が用意されており、自分好みにカスタマイズできるのも魅力となっている。

さらに、ひろろーの個人的なイチオシとして「炒飯」が登場。中華鍋で手際よく炒められたお米は一粒一粒がコーティングされており、特製の醤油とネギ油の香ばしさが鼻を抜ける。玉ねぎの自然な甘みが引き出された味わいに、ひろろーはラーメンのスープと一緒に流し込むと「無限ループ完成！」と大絶賛した。宇部市を訪れた際は、店主の情熱が詰まった一杯と、やみつきになる炒飯を味わってみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

01:04

情熱あふれる名店「石田一龍」の紹介
03:03

上品な香りとコクの屋台ラーメン
05:47

ガツンとくる豚骨の旨味！濃厚ラーメン
07:33

手際よく炒められる炒飯の調理風景
08:13

イチオシ絶品炒飯の実食

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山口県宇部市発！グルメライター兼YouTuberひろろーが、ラーメン・和食など「本当に旨い店」を厳選紹介。実食レビューに加え駐車場等の役立つ情報も網羅。ABCテレビ出演や地元商品開発など地域活性化にも尽力中。「山口の食の宝物」を世界へ。美味しい山口のグルメ旅を、一緒に楽しみましょう！
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