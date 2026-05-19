明日20日は九州から東北にかけては雨で、局地的に非常に激しい雨が降りそうです。明後日21日以降も東日本や西日本ではくもりや雨の日が多いでしょう。長雨の季節が近づき、「梅雨のはしり」となりそうです。季節外れの暑さは収まる見込みですが、蒸し暑い日が続くでしょう。

明日20日(水) 局地的に非常に激しい雨 蒸し暑くなる

今日19日は九州から東北にかけて広く晴れましたが、明日20日(水)は九州から東北南部にかけて、次第に雨の範囲が広がり、降り方の強まる所もありそうです。

明日20日(水)は前線が西日本から東日本に停滞する見込みです。九州から中国・四国は広く雨で、近畿や東海も午後は雨が降り始めるでしょう。関東や北陸、東北南部も夜は雨雲がかかりそうです。暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定になり、西日本では局地的に雷雨や非常に激しい雨がありそうです。外出の際は、大きめの傘をお持ちください。

北海道は雲が多く、午前を中心に所々で雨が降るでしょう。

沖縄はおおむね晴れる見込みです。





気温は、今日19日は、梁川(福島県)で35.1℃、福島で35.0℃を観測し、東北で今年初めて猛暑日となったほか、最高気温25℃以上の夏日となったのは706地点で、今年最多となりました。明日20日(水)は季節外れの厳しい暑さは収まる見通しですが、最高気温は福岡で31℃、東京都心や鹿児島で30℃の予想です。新潟や広島、高知などでは今日19日より5℃くらい低くなりますが、雨が降って湿度が高くなるため、蒸し暑く感じられるでしょう。湿度が高くなることで、熱中症のリスクが高くなります。こまめに水分をとり、エアコンを適切に利用するなどして、熱中症の予防を心がけてください。

明後日21日(木) 暑さ収まる 都心は最高気温20℃の予想

明後日21日(木)以降も、東日本や西日本では前線や低気圧の影響を受けやすく、くもりや雨の所が多くなりそうです。

25日(月)は晴れる所が多い見込みですが、晴れる日は長続きしない予想です。



明後日21日(木)から24日(日)ごろにかけて、最高気温は、東日本や西日本で平年並みか低い予想です。ヒンヤリとするような気温ではありませんが、東京都心では明後日21日(木)の最高気温が20℃、22日(金)が18℃と、これまでと気温差が大きくなります。長袖のシャツや羽織るもので上手に調節してお過ごしください。

北日本では、最高気温は平年並みか高い日が続きそうです。

梅雨のはしり 長雨の季節への備えを

この先、本州付近は前線や低気圧の影響を受けやすくなります。

梅雨入りは、九州南部や四国で5月下旬、九州北部や中国地方、近畿、東海、関東甲信で6月上旬の予想です。明日20日(水)以降のくもりや雨のタイミングで梅雨入りの発表がなくても、梅雨入り前のぐずついた天気、「梅雨のはしり」となります。



今日19日に気象庁が発表した最新の3か月予報によりますと、6月から8月にかけての降水量は全国的に「ほぼ平年並み」の予想です。梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むことで大雨となることもありますので、早いうちから雨どいや側溝の掃除など、梅雨への備えを進めておいてください。