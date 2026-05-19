【マリメッコ】限定バッグ「75周年記念トート」が夏にぴったりのかわいさ♪先行販売もあるよー！

フィンランドのデザインハウス「マリメッコ（Marimekko）」はブランド創立75周年！

（写真）【マリメッコ】限定バッグ「75周年記念トートバッグ」

特別に制作された限定のアニバーサリーバッグの第2弾が、2026年5月15日（金）より販売開始されます！

アーカイブの中でも象徴的なプリントである「ウニッコ（Unikko）」と「ヴィヒキルース（Vihkiruusu）」を使った特別デザインの限定バッグに注目です♪

2つのデザインが融合！「75周年記念トートバッグ」が最高

【マリメッコ75周年】75th anniversary トートバッグ ￥15,400（公式オンラインストア、Rakuten Fashion限定販売）

「75周年記念トートバッグ」のポイントは、なんといってもそのデザイン。

ウニッコとヴィヒキルースの2つを融合させたアニバーサリーならではの特別なフュージョンデザインで、ファンにはたまらないアイテムなんです。

ナチュラルな生成りの生地をベースに、モチーフを明るいカラーリングで配したトートバッグは、スプリングサマーコレクションらしさ抜群。

第1弾のシックなカラーリングとはまた対照的な、これからの季節にもぴったりの華やかなカラーにも注目です。

今回、トートバッグのほか、同デザインのランチバッグも販売中。こちらもぜひチェックしておきたいですね。

トートバッグは、マリメッコ公式オンラインストア、Rakuten Fashion限定販売、ランチバッグは、マリメッコストア、公式オンラインストア、Rakuten Fashionにて発売中です。

「マリメッコ」の限定販売品や先行販売品も見逃せない！

限定バッグ第2弾の発売に合わせ、日本公式オンラインストアおよびRakuten Fashionでは、新作ホームコレクションの先行販売および一部商品の限定販売も展開。

限定販売されるウニッコ柄のタオルやピローケース、お皿とマグカップのセットなどは、目にも鮮やかなグリーンやピンクのカラーリングが印象的。

また先行販売品として、コスメケースやコスメポーチなども登場します。

特にマチ付きのコスメポーチは、コスメだけでなく身の回りの小物やガジェットなどの収納などにも使えそう。バッグの中に入れておくだけで、なんだかお出かけが楽しくなりそうですね！

夏カラーのマリメッココレクションで、ぜひハッピーな毎日を過ごしてみて♪

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5月15日（金）より、日本公式オンラインストア、Rakuten Fashionにて税込27,500円以上お買い上げの方に、75周年記念スペシャルデザインファブリックバッグの第2弾をプレゼント。なくなり次第終了です。

アニバーサリーイヤーにふさわしい特別デザインで、ピンク×オレンジのウニッコ柄がより一層引き立ちます。

なお、一般販売開始日は2026年5月22日（金）を予定。ぜひこの機会に「マリメッコ」の75周年記念アイテムに注目してみてはいかが？

※価格はすべて税込みです

※インポート商品のため入荷が遅れる場合があります

※デザインに変更がある可能性があります