2027年1月 発売予定 5月19日 予約受付開始 【figma 狼の戦鬼】 価格：15,800円 【figma 霊馬トレント】 価格：16,800円

マックスファクトリーは、2027年1月にアクションフィギュア「figma 狼の戦鬼」を再販、「figma 霊馬トレント」を発売する。価格は「狼の戦鬼」が15,800円、「霊馬トレント」が16,800円。5月19日から予約受付を開始した。

figma 狼の戦鬼

ゲーム「エルデンリング」に登場する「戦鬼」シリーズの防具を身につけたキャラクターをfigmaシリーズで立体化。鈍く輝く金属鎧を纏い、トレーラーなどでも目にする機会が多い装備といえる。

バスタードソード、鉄の円盾、暗月の体験、ツインブレード、松明、緋雫の聖杯瓶」といったパーツが付属する。

figma 霊馬トレント

ゲーム内で操作する「褪せ人」の相棒である馬をfigma化。「トレント」の他にランスと「狼の戦鬼」が座るための下半身パーツが付属する。

どっしりと筋肉質なフォルムを可動フィギュアでつぶさに再現しており、足首の可動にも気が配られている。「狼の戦鬼」とともに重厚感を感じさせ、世界観を豊かに表現したフィギュアといえる。

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