NAZEが、デビューアルバム『NAZE』を本日リリースした。

本作は、大きな夢や幻想的な物語ではなく、“今を生きているNAZE”の時間を映し出した作品だという。また、店舗別購入特典として展開されるフォトカードの名称にも注目だ。「ハート分け合いっこしよ♡ver.」「朝ごはん抜いちゃだめ！一緒に食べてこver.」「ピント、俺に合わせてver.」など、タイトルだけでも期待を高める遊び心あふれるネーミングが並んでいる。

さらに、収録曲「Pretty Pink Socks」のMVも公開された。「Pretty Pink Socks」は、“小さな好奇心が特別になる瞬間”をテーマにした楽曲だという。名前も住んでいる場所も知らないまま、ただ可愛いピンク色の靴下だけが記憶に残る“彼女”へのときめきと好奇心を、明るく軽快なピアノサウンドとキャッチーなメロディーで表現。作詞には、ILLIT「Magnetic」や、LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」など数々のヒット作を手がけてきたdankeが参加している。

MVは、大量のピンク色の靴下を誤発注してしまい、家中がピンクの段ボールで埋め尽くされるというユニークな展開で幕を開ける。大量の靴下に埋もれて途方に暮れるメンバーたちの姿や、住宅街、公園、街中などで披露されるキャッチーなダンスシーンも印象的な映像で、少年らしいエネルギーと、自由奔放で遊び心あふれる世界観を楽しめる作品に仕上がっているとのことだ。

なお今回の日本リリースに合わせて、すでに発表されている6月19日開催のデビューショーケースや、予約購入者を対象としたオフライン特典会に加え、シリアルナンバー抽選で参加できる新たな特典企画の実施も発表されているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️デビューミニアルバム『NAZE』

2026年5月19日（火）日本リリース 配信：https://lnk.to/NAZE_NAZE

購入：https://umusic.jp/jGC6ZuFs

詳細：https://www.universal-music.co.jp/naze/news/2026-04-17-2/ 配信ジャケット ▼形態

A VER. / B VER. / C VER.

いずれも価格：2,500円 PACKAGE COVER (バージョン別デザイン)RUBBER BAND (バージョン別カラー)CD-R (バージョン別デザイン)INNER PAGES (33ページ・バージョン別デザイン)PHOTOCARD (14種中ランダム2枚・バージョン別デザイン)PHOTOCARD ENVELOPE(バージョン別デザイン)応募抽選用シリアルナンバー

※応募抽選の賞品内容、応募詳細につきましては後日発表いたします。 PACKAGE COVER (バージョン別デザイン)RUBBER BAND (バージョン別カラー)CD-R (バージョン別デザイン)INNER PAGES (33ページ・バージョン別デザイン)PHOTOCARD (14種中ランダム2枚・バージョン別デザイン)PHOTOCARD ENVELOPE(バージョン別デザイン)応募抽選用シリアルナンバー※応募抽選の賞品内容、応募詳細につきましては後日発表いたします。 ▼UNIVERSAL MUSIC STORE購入特典

・3形態セット購入特典

クリアファイル1枚(A4サイズ)、「ハート分け合いっこしよ♡ver.」フォトカード３枚(全7種のうちランダム3枚)

・単品購入特典

「ハート分け合いっこしよ♡ver.」フォトカード1枚(全7種のうちランダム1枚) ▼その他店舗別購入特典

・TOWER RECORDS：「ピント、俺に合わせてver.」フォトカード1枚(全7種のうちランダム1種)

https://tower.jp/artist/6294039?srsltid=AfmBOoq2MPIUL5ju5eNJvrvwtkcvTWZ2VEiNgMey3nXfGgP5njwvcToz

・HMV：「朝ごはん抜いちゃだめ！一緒に食べてこver.」フォトカード1枚(全7種のうちランダム1種)

https://www.hmv.co.jp/news/article/260415503/ ▼特典会情報

＜NAZE 1ST MINI ALBUM [NAZE]発売記念 〜NAZE(ナゼ)か応募したくなるリリースイベント〜＞ ・開催日程：

2026年6月20日（土）14時〜20時45分（予定）

2026年6月21日（日）11時〜20時35分（予定）

※開催日程、開催時間は変更される場合があります。

※6月20日と21日では実施するイベント内容が異なります。 ・会場：都内某所 ・実施イベント内容：

NAZE(ナゼ)かこんなに長いサイン会〜90秒で個別メッセージもつきます〜 +ミニトーク

NAZE(ナゼ)か若干長いサイン会〜60秒です〜 +ミニトーク

NAZE(ナゼ)か楽しいお見送り会〜撮影可能です〜 +ミニトーク

NAZE(ナゼ)か選べるツーショ会〜余った時間におしゃべりでも〜 +ミニトーク&ミニフォトタイム

NAZE(ナゼ)かハートメイキング〜with トーキング〜 +ミニトーク&ミニフォトタイム

メンバーランダム個別サイン会 +ミニトーク&ミニフォトタイム

メンバー全員おしゃべり会 +ミニトーク 詳細：https://www.universal-music.co.jp/naze/news/2026-04-20/