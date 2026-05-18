元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が17日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。芸能人の裏アカと承認欲求について持論を語った。

「（SNSの）裏アカとかどう思う？俺めっちゃ嫌いなんだけど、芸能人めっちゃ裏アカやるじゃん」と切り出した鈴木氏。「正直あれ、バカだと思ってるんだけど。だって絶対バレてると思わない？」とぶっちゃけた。

社会学者の古市憲寿氏は「抑えきれないんじゃないですか、承認欲求が」とその理由を分析。人前に露出することが多い芸能人である以上、承認欲求は満たされていそうなものだが、鈴木氏は「満たされないんだよ。あと“俺たちだけ”っていう選民思想みたいな」とその心理を想像した。

ここで古市氏が「裏アカって何人くらい（のグループ）なら漏れないと思いますか？」と質問。「10人くらいだったら本当に仲いいとかありえるけど…」と続けると、鈴木氏は「いや、俺は10人でも信用しない。3人じゃない？」とした。

そう言うのにはワケがあった。かつて鈴木氏がフジテレビの人気番組「SMAP×SMAP」を手掛けていた際、SMAPが解散することになり、「この後SMAPがどうなるかっていう超トップシークレットがあった」という。「で、それを8人くらいの（番組の）会議で火曜日とかに話したら、週末に新聞に出てた」と明かした。

「じゃあ8人の中の誰かが…」と古市氏が言うと、「そう！8人ってかなりのトップのプロデューサーとかが集まってるんですよ。だから俺、その時に思ったの。人ってやっぱり漏らすんだよ」と秘密を黙っていられないのが人間の性（さが）だとした。

すると古市氏は「フジテレビって昔から漏れるってイメージがありますね」と言い笑わせていた。