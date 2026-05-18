俳優の菊池桃子（58）が、夫とのアメリカ旅行中に撮影したプライベートショットを披露し、話題になっている。

【映像】菊池桃子と9歳年上夫の2ショット（複数カット）

2019年11月4日、9歳年上の元官僚・新原浩朗と結婚した菊地。これまでInstagramで、ドライブに出かけた際の2ショットや結婚記念日デートの様子など、仲むつまじい夫婦の姿も公開してきた。

再婚した9歳年上夫とのアメリカ旅行中に野球観戦

2026年5月13日の投稿では、「アメリカへは長めの日程で、サンディエゴの景色も満喫しました。サンディエゴは夫の仕事の見学が目的でしたが、途中の1日、現地のお姉さんのように明るくステキな女性が、サンディエゴ散策に連れて行ってくれたのです」と、夫に同行しアメリカを訪れていることを報告。続く16日の投稿では、メジャーリーグ「ロサンゼルス・ドジャース」のユニホームを着用し、スタジアムで試合観戦する様子も公開。「ロサンゼルスでは野球観戦。メジャーリーグ初めての観戦を思いっきり楽しみました！」とつづっている。

この投稿には「いい席で羨まし過ぎる」「桃子さんのユニフォーム姿も、とてもお似合いです」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）