今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月18日（月）〜5月24日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月18日（月）〜5月24日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡羊座（おひつじ座）】
今週は、対人運が良好。嫌な空気を感じることなく過ごせることでしょう。友人や仲間とも楽しく話せて、面白い情報も手に入るかも。趣味や勉強もはかどるようなので、時間をつくっておこなってみましょう。恋愛面は、パートナーや恋人からサポートされて愛情を感じられそう。仕事などさらにやる気が湧いてくるようです。
★ワンポイントアドバイス★
頑張れば頑張るほど成果も出やすい時期。将来に対するビジョンを明確にすると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【牡羊座（おひつじ座）】
今週は、対人運が良好。嫌な空気を感じることなく過ごせることでしょう。友人や仲間とも楽しく話せて、面白い情報も手に入るかも。趣味や勉強もはかどるようなので、時間をつくっておこなってみましょう。恋愛面は、パートナーや恋人からサポートされて愛情を感じられそう。仕事などさらにやる気が湧いてくるようです。
頑張れば頑張るほど成果も出やすい時期。将来に対するビジョンを明確にすると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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