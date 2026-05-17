「I don’t buy it」の意味は？買い物とは関係ないです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I don’t buy it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「信じないよ」「納得できないよ」でした！
「I don’t buy it」は、「信じない」「納得できない」という意味のフレーズです。
「buy」は「買う」ですが、この表現では「信じる・受け入れる」という意味。
相手の言い訳や説明が怪しいとき、話がうますぎるとき、なんかしっくりこないときに使いますよ。
「I don't buy it. He often lies.」
（信じられないな。彼、よく嘘をつくからね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部