「I don’t buy it」の意味は？買い物とは関係ないです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「信じないよ」「納得できないよ」でした！

「I don’t buy it」は、「信じない」「納得できない」という意味のフレーズです。

「buy」は「買う」ですが、この表現では「信じる・受け入れる」という意味。

相手の言い訳や説明が怪しいとき、話がうますぎるとき、なんかしっくりこないときに使いますよ。

「I don't buy it. He often lies.」

（信じられないな。彼、よく嘘をつくからね）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。