【食べ放題ニュース】蟹＆ステーキを食べまくれ！この「北海道グルメ食べ放題」ホテルビュッフェ、神内容すぎる…!!

東京ディズニーリゾート（R）・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」では、2026年7月17日（金）から、「おいしい北海道ディナービュッフェ」を金・土・日曜日限定で開催します。

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メニューの目玉は、本ズワイ蟹の食べ放題。

さらに北海道やオホーツク海の魚介類、夏に旬を迎える農産物を使った料理、郷土料理、メロンスイーツなど多彩なラインアップが登場します。

ビュッフェの期間中は、有料利用の1名につき1カットの「メロン」もサービス。

北海道グルメを丸ごと楽しめる必見食べ放題、ぜひチェックしてみて！

「おいしい北海道ディナービュッフェ」メニュー紹介

〈有料利用の1名につき1カット〉

・メロン

〈ライブキッチン〉

・北海道産牛リブロースステーキ 北海道産山わさびソース

・本ズワイ蟹

〈オードブル〉

・本ズワイ蟹とアボカドのサラダ ミモザ風

・甘エビと帆立貝のカクテル

・烏賊と胡瓜の梅干しマリネ

・北海道産クリームチーズの小さなブッシェ クルミ添え

・北海道産北海麦豚のリエット リンゴのカラメリーゼ添え

・北海道産ジャガイモのムースリーヌ オニオンフリット添え

・北海道小林牧場のカマンベールのブリスケッタ

・夏野菜のピクルス

・サラダバー

〈魚料理〉

・北海道産帆立貝のから焼き バター醤油風味

・本ズワイ蟹の蟹クリームコロッケ

・パルメザンチーズをまとわせてローストした北海道産イナダのロースト

・サーモンのちゃんちゃん焼き仕立て

〈肉料理〉

・鶏手羽先のスパイシーフライ

・北海道産北海麦豚の帯広豚丼

・北海道産牛と北海道産北海麦豚の合挽ハンバーグ

・ジンギスカン風焼肉

〈パスタ・ご飯・スープ〉

・オホーツク貝類のスパゲッティー ペペロンチーノ

・十勝マッシュルームと北海道チーズのクリームニョッキ

・6時間煮込んだカレー

・ご飯

・冷たい南瓜のクリームスープ

・蟹汁

・スープカレー 夏野菜添え

・海鮮丼

〈郷土料理〉

・じゃがバター バターと烏賊の塩辛添え

・焼きとうもろこし

・鶏もも肉のザンギ

〈お子様料理〉

・南瓜のクリームグラタン

・チキンナゲット

・ワッフル＆チュロス

〈デザート〉

・フルーツ各種

・富良野メロン入りフルーツカクテル

・スイーツ各種

・ソフトクリーム

「おいしい北海道ディナービュッフェ」開催概要

【期間】

2026年7月17日〜7月20日の金・土・日曜日

2026年7月24日〜9月13日の金・土・日曜日

【入店時間】

（1）17：00（100分制）

（2）19：00（100分制）

【会場】

オールデイダイニング カリフォルニア

【料金】

・大人：9,800円

・4歳〜12歳：4,900円

※ソフトドリンクバー込み

※浦安市物価高騰対策商品券（有効期間：2026年3月1日〜8月31日）を利用できます

※浦安市物価高騰対策商品券は、お釣りは出ません

【予約・問い合わせ】

オールデイダイニング カリフォルニア

電話番号：047-355-1181（受付時間 11:00〜22:00）

【キャンセル料】

〈予約取消時または変更時〉

・当日100％（連絡の有無に関わらず）

・前日0％

※％は予約商品代金に対する比率です。

※個別のキャンセル規定がある場合は、そちらが優先されます。

会場情報

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート

所在地：千葉県浦安市舞浜1-6

電話番号：047-355-1111（代表）

※料金はサービス料、税金込です。

※写真はイメージです。

※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更される場合があります。