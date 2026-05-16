結成16年目以上の芸人が対象の賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」グランプリファイナルが16日、東京・台場のフジテレビで行われ、結成32年目のシャンプーハットは初戦敗退に終わった。

4度目の挑戦で初の“ファイナリスト”となったシャンプーハット。悲願の全国賞レースデビューも、結成18年目の「リニア」に279−293で敗れた。

夢舞台の感想を聞かれると、てつじは「負けたー！」と声を張り、「何の景色も見られへんかったわ」と笑わせた。

一方で恋さんは「でも、凄いですね。負けたのに、まだ楽しいっすね」と笑顔。「リニアを調べてたら、めちゃめちゃおもろいから、リニア大好きになってしまって。自分たちは負けたけど、リニアの次めっちゃ楽しみです」とさわやかにエールを送った。

「THE SECOND」は結成年16年以上で、メジャー賞レースの出場資格を失った、全国ネットの漫才賞レース優勝経験のない漫才師たちが目指す第2のチャンスとして、2023年に第1回が行われた。大会はトーナメントの勝ち抜き方式。採点は100人の観客が1〜3点の持ち点で採点し、上位が次のラウンドへ進出する。ネタ時間は6分。23年はギャロップが制し、初代王者に輝いた。24年はガクテンソク、昨年はツートライブが優勝した。優勝賞金は1000万円で、ほか副賞が与えられる。司会は東野幸治。

今年は大会史上最多となる152組がエントリー。グランプリファイナルに駒を進めたのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組。