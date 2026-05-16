「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）

連敗ストッパー襲名じゃ！広島の先発・栗林良吏投手（２９）が今季２度目となる被安打１での完封勝利で、チームを連敗脱出へと導いた。自身が登板した試合でチームの連敗が止まるのは早くも今季４度目。１シーズン２度の１安打完封勝利は球団史上初の快挙にもなり、先発転向１年目にして大車輪の活躍が止まらない。

今季完封負けのなかった阪神を前に、防御率０点台男が立ちはだかった。矛と盾とも言える対決を制したのは栗林だった。自己最多となる１２０球を投げ抜き、１安打無失点での完封勝利。大アウェーの敵地・甲子園でも動じず、ヒーローインタビューでは「うれしいです！」と声を張った。

強力打線を手玉に取った。ピンチは初回と九回だけ。初回は１死から三塁・坂倉の失策と大山の安打で２死一、三塁とされたが、中野を中飛に仕留めて無失点で立ち上がった。その後は最後まで安打を許さない盤石の投球。「初回を０で抑えられたからこその今日の投球だと思います。あそこで点を取られていたら、今日の投球はなかったと思うので、初回が全てかなと」と胸を張った。

九回は１死から四球を献上し、二盗も決められて得点圏に走者を置いた。それでも最後は佐藤輝を中飛に打ち取って、完封星をゲット。マウンド上でバッテリーを組んだ持丸と抱き合い、「四球から、阪神ファンの皆さんがすごく盛り上がったので、怖かったですけど抑えられてよかったです」。ピンチでも球場全体を見渡す余裕があった。

右腕が登板した試合でチームの連敗が止まるのは今季４度目。連勝中でも連敗中でもマウンドに立つ心境は変わらない。「勝ちたい気持ちだけ」。気負いはなく、純粋に白星を求めていく心意気が好結果を生み出している。試合後のヒーローインタビューでは「今日は（サッカーの）Ｗ杯のメンバー発表だったので、どんなピッチングをしてもニュースにならないと思った。そういう気持ちでいきました」とちゃめっ気たっぷりに自然体を強調した。

新井監督も「素晴らしいピッチングだった」と評価。「ボールのキレ、コントロール、テンポが素晴らしい。今日は栗林の試合だと思ったので（最終回も）任せました」と全幅の信頼を寄せた。

これで右腕の防御率は０・７８まで良化。シーズン２度の１安打完封は球団史上初の快挙にもなった。躍進劇はどこまで続くのか−。投げるたびに自信と風格が増す背番号２０が、エースと呼ばれる日もそう遠くない。

◆５月までに２度はセ初 広島栗林が今季２度目の１安打完投。年間２度の達成はセ・リーグ７人目、７度目で、広島では初の快挙だ。このうち２試合とも完封勝利だったのは５人目。また、５月までに２度の１安打完投は、セ初となった。なお広島では、７１年に藤本和宏、７２年に外木場義郎が、それぞれノーヒットノーランと１安打投球を各１度達成している。