エッジの効いたスタイリッシュなモデル

国内4メーカーが製造・販売するバイクの中には、海外市場でのみラインナップされている魅力的なモデルが存在します。

ここではヤマハがインド市場に導入しているネイキッドモデル「FZ Rave」について解説します。

【画像】筋肉質なボディでたくましい！ ヤマハ新型ネイキッド「FZ Rave」を画像で見る（13枚）

2025年11月に最新モデルが登場したFZ Raveの外観は、筋肉質でエッジの効いたスタイリッシュな雰囲気が特徴です。

ヘッドライトにはアグレッシブなデザインが採用され、ストリートで強い存在感を放ちます。シートは一体型の段付きタイプとなっており、シート高は790mmに設定されています。

また、車重も136kgと国内導入されている原付二種ネイキッド「XSR125」と同等に抑えられています。

心臓部には排気量149ccの単気筒エンジンを搭載しています。このエンジンは最高出力12.4 PSを7250 rpmで、最大トルク13.3 N.mを5500 rpmで発揮し、爽快な走りと優れた加速性能を実現します。

インストルメントパネルにはネガティブ液晶クラスターが採用されています。さらに、利便性を高める機能として、Bluetooth接続が可能な「ヤマハ モーターサイクル コネクト X」もアクセサリーとして用意されています。

足回りには、フロントとリアにディスクブレーキが装備され、安全性を向上させるシングルチャンネルABSも搭載されています。安全装備としては、この他に「サイドスタンドエンジンカットオフスイッチ」も備わります。

FZ Raveのインド現地での価格は12万100ルピー（日本円で約20万円／2026年4月下旬のレート）で、ボディカラーはマットチタンとメタリックブラックの2色が用意されています。