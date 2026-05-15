津軽弁トークと天然キャラで、バラエティー番組などで活躍する人気タレントの王林（28）。最近は時代を先取りした"ハイレグジーパン"姿や肌見せ私服ショットなど、過激なファッションを自身のSNSにアップして話題を呼んでいる が、そんな彼女に現在、恋人男性がいることがNEWSポストセブンの取材でわかった。

【写真】3歳年下のモデルと手を繋ぎ歩く王林、話題となった“ハイレグジーパン”姿など

青森出身の王林は、地元で活動するご当地アイドルグループ「りんご娘」のリーダーを務め、2022年に卒業した。その後は活動の拠点を東京に置き、『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などに出演して、一気にブレイク。同年にはテレビ番組の年間番組出演数150本以上となり、現在は『ヒルナンデス！』『THE突破ファイル』（ともに日本テレビ系）などで活躍している。

多忙な日々のなか、王林は2年前まで故郷の青森と東京を往復する二拠点生活を送っていたという。テレビ局スタッフが語る。

「王林さんは地元愛が強く、都内で遅くまで仕事をしていても、終電の新幹線で青森に戻る生活をしていました。

仕事で都内に長期滞在しなければならないときはホテルに宿泊していましたが、隣室の音などが気になり、2024年のミュージカル出演をきっかけに都内のマンションを借りたことをテレビ番組で明かしています」

そんな王林はこの春、大きな決断を下していた。3月末で約5年間所属した東京の芸能事務所を退所して、業務提携を続けていた地元・青森の事務所「リンゴミュージック」に復帰することを発表した。前出のテレビ局スタッフが退所の理由を明かす。

「王林さんはタレントよりも、以前から音楽やファッションを中心とした活動に興味を持っていました。事務所と話し合いを何度も重ねた末、契約満了となる今年の3月末で退所して、一度古巣の事務所に戻って青森の仕事を強化していくことに決めたそうです。

4月23日には青森にある廃線予定の駅舎で自らがプロデュースするカフェのオープンイベントに参加し、6月には青森で開催される『自衛隊音楽隊合同演奏会』にゲスト出演することが決まっています」

王林はこのまま青森に活動の拠点を置くのだろうか──。4月中旬の夜、取材班は王林の意外な姿を目撃した。

自宅マンションの裏口から外出する王林。彼女の隣にはピタリと長身の男性が寄り添っていた。キャップを目深にかぶり、スマホを片手にラフな装い。

身長170センチの彼女が見上げる男性は長身で、エキゾチックな甘いマスクだった。スポーツ紙記者が打ち明ける。

「相手の男性とは知人の紹介で出会い、昨年から交際が始まったそうです。王林さんが28歳となった4月30日の誕生日には自身のSNSに《たくさんの愛に包まれてお誕生日月をおえました！》と、綴っていて幸せそうな笑顔の写真を投稿していました。公私に渡って充実した日々を送っているようです」

男性との交際について、王林の所属事務所に問い合わせると以下のように回答した。

「プライベートは本人に任せております」

心機一転、新たなスタートを切った王林。その背後には心の支えとなるパートナーの存在があったようだ。さらに取材を進めると、王林と交際中のイケメン男性が意外な経歴を持つ現役モデルというこがわかった。

続編では王林の新恋人と、そのなれそめなど男性の素性をお伝えする。

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