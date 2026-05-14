純烈弟分「モナキ」おヨネ＆サカイJr.、会社員時代の姿に驚きの声相次ぐ「めっちゃ垢抜けてる」「髪型どうしたの」
【モデルプレス＝2026/05/14】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキが、5月13日放送の日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。 公開されたメンバーのデビュー前写真が話題となっている。
【写真】バズリ中の純烈弟分「斬新すぎる」実際の証明写真
同番組では、「ZIP！」リポーターでインフルエンサーのねおが、各メンバーが持つ異色の経歴などについてインタビュー。同グループは元特撮ヒーローのケンケン、元ミュージカル俳優のじん、元会社員のおヨネ、そして元会社員で一級建築士の資格も持つサカイJr.から構成されており、そのバッググラウンドの多様さも注目されている。
オーディション前から芸能界で活動していたケンケンとじんがそれぞれ今と変わらぬスタイリッシュなたたずまいの画像を公開した一方で、おヨネとサカイJr.の2人は、今とはイメージの異なる初々しい会社員時代の画像を披露。おヨネはトレードマークのぱっつんボブとはイメージの異なる短髪に眼鏡のスーツ姿、サカイJr.はマッシュヘアで、耳と口元にトウモロコシを当てながら笑みを見せていた。
放送を受けて、SNS上では「めっちゃ垢抜けてる」「髪型どうしたの」などオヨネとサカイJr.の変貌ぶりに驚く声が続出。また、ケンケンとじん、おヨネとサカイJr.が全く異なる過去を有していることに言及し、「この4人が同じグループになったの奇跡すぎる」と喜ぶコメントも寄せられた。(modelpress編集部)
情報：日本テレビ
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【写真】バズリ中の純烈弟分「斬新すぎる」実際の証明写真
◆モナキ、異色の経歴紹介で過去写真公開
同番組では、「ZIP！」リポーターでインフルエンサーのねおが、各メンバーが持つ異色の経歴などについてインタビュー。同グループは元特撮ヒーローのケンケン、元ミュージカル俳優のじん、元会社員のおヨネ、そして元会社員で一級建築士の資格も持つサカイJr.から構成されており、そのバッググラウンドの多様さも注目されている。
◆オヨネとサカイJr.の会社員時代にファン驚き
放送を受けて、SNS上では「めっちゃ垢抜けてる」「髪型どうしたの」などオヨネとサカイJr.の変貌ぶりに驚く声が続出。また、ケンケンとじん、おヨネとサカイJr.が全く異なる過去を有していることに言及し、「この4人が同じグループになったの奇跡すぎる」と喜ぶコメントも寄せられた。(modelpress編集部)
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