中村里砂、母・淳子さん急逝で生活一変「家の事すべてを任せてしまっていた」 父は中村雅俊
モデルの中村里砂が9日、自身のXを更新。母・淳子さんが急逝してからの日々をつづった。
【写真】笑顔で夫と…中村雅俊の妻・淳子さん亡くなる2ヶ月前のショット
里砂は「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました。温かいメッセージや、仕事のフォローをしていただいた関係者の皆様、本当にありがとうございます」と記している。
2日、雅俊の所属事務所のサイトで「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。
雅俊のコメントも掲載されており「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と呼びかけた。
淳子さんは1952年9月20日生まれ、埼玉県出身。『おんな太閤記』（NHK）小督役、『教師びんびん物語（フジテレビ）』奥沢いづみ役、『パパとなっちゃん』（TBS）志村静江役、『聖龍伝説』（日本テレビ）聖華役などで知られる。私生活では、77年に中村雅俊と結婚、4人の子供がおり、三女の里砂はモデルとして活躍している。
【写真】笑顔で夫と…中村雅俊の妻・淳子さん亡くなる2ヶ月前のショット
里砂は「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました。温かいメッセージや、仕事のフォローをしていただいた関係者の皆様、本当にありがとうございます」と記している。
2日、雅俊の所属事務所のサイトで「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。
淳子さんは1952年9月20日生まれ、埼玉県出身。『おんな太閤記』（NHK）小督役、『教師びんびん物語（フジテレビ）』奥沢いづみ役、『パパとなっちゃん』（TBS）志村静江役、『聖龍伝説』（日本テレビ）聖華役などで知られる。私生活では、77年に中村雅俊と結婚、4人の子供がおり、三女の里砂はモデルとして活躍している。